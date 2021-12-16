ФРГ не примет решение по «Северному потоку - 2» в первой половине 2022 года
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоман заявил, что решение о запуске «Северного потока - 2» не будет принято в первой половине 2022 года, сообщает ТАСС.
По его словам, ранее был приостановлен процесс сертификации газопровода из-за отсутствия необходимых документов, которые должна предоставить компания Nord Stream 2 AG.
«Когда документы поступят к нам, снова начнётся отсчёт периода проверки», - подчеркнул Хоман.
Ранее Германия приостановила сертификацию проекта до тех пор, пока компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG не передаст основные активы и кадровые ресурсы дочерней компании.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что существуют определенные протоколы и данное решение не является политизированным.
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