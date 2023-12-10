Нидерланды решили снова закупать СПГ у России

Нидерланды вернулись к закупкам у России сжиженного природного газа (СПГ) после трехмесячного перерыва. Договорные отношения возобновили в сентябре, сообщает РИА Новости 10 декабря.

«Тайное финансирование» России: Европа возвращается к газу из РФ?

По статистике, Нидерланды, несмотря на план сокращать закупки российского СПГ, купила у РФ 211,5 миллиона кубометров углеводородов на 109 миллионов евро.

Журналисты напомнили заявления министра по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена, который в апреле рассказал, что власти работают над прекращением импорта СПГ из России. Он также заверил, что новые контракты на поставки СПГ уже не подписывают, а действующие пытаются расторгнуть.

При этом в ноябре 2023 года Россия экспортировала в страны Евросоюза рекордый объем СПГ - 1,75 миллиона тонн. По мнению экспертов, такие объемы поставок российского СПГ в Евросоюз объясняются отсутствием санкций против этого вида топлива.

Ранее стало известно, что страны ЕС по итогам 2023 года сократят потребление газа на 30 млрд кубометров (около 9%), до почти 330 млрд, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НидерландыРоссияГаз

Горячие новости

Все новости

партнеры