Нидерланды решили снова закупать СПГ у России

По статистике, Нидерланды, несмотря на план сокращать закупки российского СПГ, купила у РФ 211,5 миллиона кубометров углеводородов на 109 миллионов евро.



Журналисты напомнили заявления министра по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена, который в апреле рассказал, что власти работают над прекращением импорта СПГ из России. Он также заверил, что новые контракты на поставки СПГ уже не подписывают, а действующие пытаются расторгнуть.



При этом в ноябре 2023 года Россия экспортировала в страны Евросоюза рекордый объем СПГ - 1,75 миллиона тонн. По мнению экспертов, такие объемы поставок российского СПГ в Евросоюз объясняются отсутствием санкций против этого вида топлива.

Ранее стало известно, что страны ЕС по итогам 2023 года сократят потребление газа на 30 млрд кубометров (около 9%), до почти 330 млрд, пишет «Свободная пресса».



