Цена газа в Европе превысила $600 за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе превысила $600 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цены стали выше почти на 5%. Так, фьючерсы с поставкой в ноябре по индексу хаба TTF в Нидерландах в начале торгов стоили $556,1 (4,3%) за тысячу кубометров. К 09:52 мск они подорожали до $610,2.
Накануне биржевые цены на топливо в Европе выросли почти на 15%, до $580 за 1 тыс. куб. м, напоминает RT.
Ранее стало известно, что страны ЕС по итогам 2023 года сократят потребление газа на 30 млрд кубометров (около 9%), до почти 330 млрд, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru