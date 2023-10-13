Цена газа в Европе превысила $600 за тысячу кубометров

Цены стали выше почти на 5%. Так, фьючерсы с поставкой в ноябре по индексу хаба TTF в Нидерландах в начале торгов стоили $556,1 (4,3%) за тысячу кубометров. К 09:52 мск они подорожали до $610,2.

Накануне биржевые цены на топливо в Европе выросли почти на 15%, до $580 за 1 тыс. куб. м, напоминает RT.

Ранее стало известно, что страны ЕС по итогам 2023 года сократят потребление газа на 30 млрд кубометров (около 9%), до почти 330 млрд, пишет «Свободная пресса».

