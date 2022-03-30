Нидерландский Rabobank прекращает деятельность в России

Нидерландский банк Rabobank прекращает деятельность в России из-за специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление финансового учреждения.

Пивная компания Carlsberg объявила об уходе с российского рынка

Отмечается, что банк намерен соблюдать санкции против России и готов применять дополнительные меры, если они будут объявлены.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя. При этом он заверил, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за их ухода.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:БанкРоссия
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