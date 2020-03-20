Есть вопросы. Дальнобойщики об отмене весового контроля из-за коронавируса
Власти не объяснили, как будет применяться экстренная мера, а факт её применения ставит под сомнение существование самой системы контроля, заявил в эфире НСН координатор движения «Дальнобойщик».
Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля отменяет весовой контроль большегрузного транспорта, перевозящего продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. В сообщении на сайте ведомства уточняется, что временно не будут контролировать вес прицепов и полуприцепов платформенного типа с тентированным верхом, доставляющих продукты питания, детские товары и лекарства. Мера вводится в рамках экстренных мер правительства для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса.
Одновременно источники ТАСС и РБК сообщили о временной отмене системы взимания платы с большегрузов «Платон». Оператор этой системы, однако, не получал распоряжений о прекратить сбор денег, передаёт «Интерфакс».
Координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко в эфире НСН подтвердил, что на совещании у вице-премьера Андрея Белоусова шла речь об отмене весового контроля для грузового транспорта, перевозящего продукты питания и товары первой необходимости. К «Платону» это отношения не имеет, пояснил он.
«Вопросов, как это будет реализовываться, больше, чем ответов. Я вчера и сегодня пытался в Минтрансе выяснить, каким образом это предложение будет реализовано, и ответа не получил. Чиновники просто отказываются комментировать», - рассказал Войтко.
Во-первых, непонятно, как технически будет реализована мера, и что делать при получении штрафа, отметил собеседник НСН.
«Если это стационарный или передвижной пост весового контроля — понятно: показал сотруднику накладную, что у тебя продукты, и поехал дальше. Но у нас штрафы приходят с автоматических постов весового контроля, и они транспортную накладную не смотрят. Они фиксируют госномер транспортного средства и наличие перегруза. Каким образом это дальше будет развиваться? Если придёт штраф, я в транспортную инспекцию или ЦОДД должен предоставить накладную на продукты питания? Этот штраф аннулируется? Или же вообще будут отключены рамки этого весогабаритного контроля, и проходить его не будет никто из перевозчиков? Вот сейчас наслушаются наши коллеги, что весовой контроль отменили, и попрут. Как следствие — огромное количество штрафов. Кто и как будет регулировать эти конфликтные ситуации, непонятно» - сказал Войтко.
Во-вторых, если весовой контроль можно при определённых обстоятельствах отменить, возникают неудобные вопросы к существованию самой системы, считает координатор движения «Дальнобойщик».
«Если принимать как данность заявление вице-премьера об отмене весового контроля, то приходим к мысли, что по факту система автоматического весового контроля в существующем виде является тормозом для движения товаров, продуктов, оборудования, материалов на дорогах Российской Федерации. То есть как стало совсем хреновенько, её вынуждены отменять.
По поводу возможного перегруза. Мы исходим из того, что грузить, всё-таки, будут по норме. А отмена весового контроля — это обнуление всех непреднамеренных перегрузов, которые возникают, например, в случае неравномерного распределения груза в полуприцепе — так называемый пробой оси. За это приходят штрафы в 400 тысяч рублей. В нынешних условиях такие штрафы неподъёмны. Но я не исключаю, что после такой отмашки значительная часть перевозчиков скажет: «Да ну его, этот весовой контроль!» И будут таскать по 30-35 тонн, как это делают сейчас самосвалы и лесовозы при перевозке зерна. Это колоссальные перегрузки.
Получается, правительство выбирает из двух зол меньшее: своевременная доставка товаров важнее, чем сохранность автодорог. А можно ведь рассуждать иначе: что нет такого ущерба автодорогам от перегрузов, если правительство в состоянии от него отказаться, пусть даже и в чрезвычайной ситуации», - заявил Войтко в беседе с НСН.
Ранее правительство РФ предложило меры поддержки для малого и среднего бизнеса в виде трёхмесячной отсрочки по уплате страховых взносов и арендных платежей, если речь об аренде государственного или муниципального имущества. Власти также пообещали расширение программ льготного кредитования. В условиях коронавируса правительство готово поддержать авиаперевозчиков и туроператоров отсрочкой взысканий по налоговым платежам.
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