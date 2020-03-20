Есть вопросы. Дальнобойщики об отмене весового контроля из-за коронавируса

Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля отменяет весовой контроль большегрузного транспорта, перевозящего продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. В сообщении на сайте ведомства уточняется, что временно не будут контролировать вес прицепов и полуприцепов платформенного типа с тентированным верхом, доставляющих продукты питания, детские товары и лекарства. Мера вводится в рамках экстренных мер правительства для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса.

Одновременно источники ТАСС и РБК сообщили о временной отмене системы взимания платы с большегрузов «Платон». Оператор этой системы, однако, не получал распоряжений о прекратить сбор денег, передаёт «Интерфакс».

Координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко в эфире НСН подтвердил, что на совещании у вице-премьера Андрея Белоусова шла речь об отмене весового контроля для грузового транспорта, перевозящего продукты питания и товары первой необходимости. К «Платону» это отношения не имеет, пояснил он.

«Вопросов, как это будет реализовываться, больше, чем ответов. Я вчера и сегодня пытался в Минтрансе выяснить, каким образом это предложение будет реализовано, и ответа не получил. Чиновники просто отказываются комментировать», - рассказал Войтко.

Во-первых, непонятно, как технически будет реализована мера, и что делать при получении штрафа, отметил собеседник НСН.

«Если это стационарный или передвижной пост весового контроля — понятно: показал сотруднику накладную, что у тебя продукты, и поехал дальше. Но у нас штрафы приходят с автоматических постов весового контроля, и они транспортную накладную не смотрят. Они фиксируют госномер транспортного средства и наличие перегруза. Каким образом это дальше будет развиваться? Если придёт штраф, я в транспортную инспекцию или ЦОДД должен предоставить накладную на продукты питания? Этот штраф аннулируется? Или же вообще будут отключены рамки этого весогабаритного контроля, и проходить его не будет никто из перевозчиков? Вот сейчас наслушаются наши коллеги, что весовой контроль отменили, и попрут. Как следствие — огромное количество штрафов. Кто и как будет регулировать эти конфликтные ситуации, непонятно» - сказал Войтко.

Во-вторых, если весовой контроль можно при определённых обстоятельствах отменить, возникают неудобные вопросы к существованию самой системы, считает координатор движения «Дальнобойщик».