Деньги вперёд. Омбудсмен призвал ускорить спасение российского бизнеса

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН отметил, что предприниматели сейчас «испытывают все прелести по полной программе», тем более что в это непростое время они несут ответственность за своих сотрудников. Поддержка очень нужна, главное — не медлить, считает он.

«Конечно же, любая поддержка сейчас очень своевременна. Заявленные нормы поддержки — очень хорошие, реальные. Они позволят не вытаскивать из оборота деньги, а, с учётом падения спроса, вкладывать их в поддержание бизнеса, выплату зарплат сотрудникам с тем, чтобы пройти это трудное время, сохранить бизнес и остаться на рынке. Поэтому всячески приветствуем. Спасибо, что премьер-министр эти нормы заявил. Главное их не откладывать, они нужны прямо сейчас», - оценил предложения правительства Ермаков.

Малый бизнес сейчас остро нуждается в деньгах, поэтому необходимо ускорить предоставление льготных кредитов, добавил омбудсмен.

«Проблема в том, что деньги нужны сейчас, даже вчера, а при попытке по всем существующим инструментариям получить льготный кредит рассмотрение заявки растягивается на месяца, а то и на годы. Вот это неприемлемо. Сейчас должен быть ускоренный вариант максимум трёхдневного рассмотрения заявок и выделения льготных кредитов. Вот это на рынке крайне необходимо», - сказал собеседник НСН.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН критиковал планы правительства по поддержке экономики. По его мнению, в них уделено внимание бизнесу, но не гражданам, которым, с его точки зрения, сейчас следовало бы предоставить налоговые и процентные каникулы.

