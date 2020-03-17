Может не хватить: РСТ о господдержке туроператоров при коронавирусе
Предложенные властями РФ меры поддержки туристического бизнеса могут оказаться недостаточными, однако без них эту отрасль ждёт серьёзный кризис, заявил в эфире НСН почётный президент Российского союза туриндустрии.
Правительство России совместно с Центробанком вводят пакет мер поддержки, призванных минимизировать последствия влияния коронавируса и валютных колебаний на экономику РФ. Речь идёт прежде всего о поддержке авиаперевозчиков и туристического бизнеса, терпящих убытки из-за вынужденного прекращения авиасообщения со странами Европы. Согласно сообщению на сайте кабмина, власти приняли решение отсрочить взыскание налоговых платежей в этих отраслях. Туристические компании будут до конца года освобождены от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный фонд «Турпомощь».
Почетный президент Российского союза туриндустрии, член Правления РСПП, Председатель Комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько заявил в эфире НСН, что туристическая отрасль оказалась в очень тяжёлой ситуации, и даже заявленной правительством РФ помощи может не хватить.
«Хорошо, что туризм в первоочередном эшелоне поддержки, потому что ситуация реально тяжелейшая, и не только у туроператоров, у турагенств, у гостиниц и других средств размещения. Десятки тысяч людей рискуют оказаться на улице. Тысячи либо уже уволены, либо отправлены в вынужденные отпуска, получают неполную зарплату.
В решении правительства не говорится, по каким налогам будет отсрочка взысканий. Остаётся надеяться, что по всем. В особенности важно, чтобы это были платежи в социальные фонды, а для гостиниц – ещё налоги на землю и имущество организаций. И в сложившейся ситуации надо от налогов на время освобождать, а не откладывать платежи. Мы сами просили о годовом моратории на платежи в фонды персональном ответственности и в резервный фонд Турпомощи - это тоже для туроператоров немаловажная мера. Но, учитывая складывающуюся ситуацию, даже этих мер может не хватить. Нужны кредитные каникулы и прямая субсидиарная поддержка по фактически подтверждённым убыткам участников рынка», - отметил Шпилько.
Без своевременной поддержки государства кризис туриндустрии в России будет очень серьёзным, предупредил собеседник НСН.
«То, что происходит – может быть, ещё не катастрофа, но ничего даже близко похожего в отрасли никогда не было. Небольшие туристские компании уходят с рынка и сейчас, но в основном не нанося ущерба потребителям. Лидеры рынка держатся, но и им чрезвычайно тяжело. Если помощь от государства поступит оперативно, думаю, туриндустрия выдержит, и удастся обойтись без масштабных потребительских конфликтов и массовых увольнений. Пока ещё низкий сезон», - добавил почетный президент Российского союза туриндустрии.
Российским туристам Шпилько предложил подумать не об отмене поездок, а о переносе сроков путешествия на выгодных условиях. По его словам, в условиях подобного форс-мажора проблема возврата средств стоит остро: партнёры за рубежом не всегда действуют оперативно.
Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин в эфире НСН опроверг информацию о массовом банкротстве туроператоров. По его мнению, сокращение объемов продаж возможно, но поддержка государства должна привести к стабилизации отрасли.
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