Может не хватить: РСТ о господдержке туроператоров при коронавирусе

Почетный президент Российского союза туриндустрии, член Правления РСПП, Председатель Комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько заявил в эфире НСН, что туристическая отрасль оказалась в очень тяжёлой ситуации, и даже заявленной правительством РФ помощи может не хватить.

«Хорошо, что туризм в первоочередном эшелоне поддержки, потому что ситуация реально тяжелейшая, и не только у туроператоров, у турагенств, у гостиниц и других средств размещения. Десятки тысяч людей рискуют оказаться на улице. Тысячи либо уже уволены, либо отправлены в вынужденные отпуска, получают неполную зарплату.

В решении правительства не говорится, по каким налогам будет отсрочка взысканий. Остаётся надеяться, что по всем. В особенности важно, чтобы это были платежи в социальные фонды, а для гостиниц – ещё налоги на землю и имущество организаций. И в сложившейся ситуации надо от налогов на время освобождать, а не откладывать платежи. Мы сами просили о годовом моратории на платежи в фонды персональном ответственности и в резервный фонд Турпомощи - это тоже для туроператоров немаловажная мера. Но, учитывая складывающуюся ситуацию, даже этих мер может не хватить. Нужны кредитные каникулы и прямая субсидиарная поддержка по фактически подтверждённым убыткам участников рынка», - отметил Шпилько.

Без своевременной поддержки государства кризис туриндустрии в России будет очень серьёзным, предупредил собеседник НСН.

«То, что происходит – может быть, ещё не катастрофа, но ничего даже близко похожего в отрасли никогда не было. Небольшие туристские компании уходят с рынка и сейчас, но в основном не нанося ущерба потребителям. Лидеры рынка держатся, но и им чрезвычайно тяжело. Если помощь от государства поступит оперативно, думаю, туриндустрия выдержит, и удастся обойтись без масштабных потребительских конфликтов и массовых увольнений. Пока ещё низкий сезон», - добавил почетный президент Российского союза туриндустрии.

Российским туристам Шпилько предложил подумать не об отмене поездок, а о переносе сроков путешествия на выгодных условиях. По его словам, в условиях подобного форс-мажора проблема возврата средств стоит остро: партнёры за рубежом не всегда действуют оперативно.

Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин в эфире НСН опроверг информацию о массовом банкротстве туроператоров. По его мнению, сокращение объемов продаж возможно, но поддержка государства должна привести к стабилизации отрасли.

