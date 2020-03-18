Делягин рассказал о последствиях дефицитного бюджета в 2020 году

Бюджет России в 2020 году будет дефицитным. Об это сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, правительству придется задействовать средства Фонда национального благосостояния, поскольку «сокращаются и сжимаются целые сектора экономики».

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснил озабоченность министра.

«Если у вас нефть упала с 69 до 27, у вас не только сектора экономики сожмутся, но и все остальное», - заметил он.

Однако ничего экстраординарного в нынешней ситуации экономист не увидел. «Экспериментально установлено, что дефицит бюджета до 5% по году не влияет вообще ни на что. Все это нумерология, все разговоры, что нужно обязательно иметь бездефицитный бюджет или иметь маленький дефицит. У нас неиспользуемые остатки резерва составляют 14,4 трлн рублей. Из них только около 60% - это Фонд национального благосостояния. Мы можем заново страну целую построить, и ничего нам не будет от этого. Но страну строить они не хотят, развивать ее, так пусть хоть дырки затыкают. Все нормально. Внутренних проблем новых нет. Есть паника, из-за которой всегда возникает спекуляция», - объяснил Делягин.