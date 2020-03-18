Делягин рассказал о последствиях дефицитного бюджета в 2020 году
Директор Института проблем глобализации в эфире НСН объяснил озабоченность Силуанова «выключением» ряда секторов экономики.
Бюджет России в 2020 году будет дефицитным. Об это сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, правительству придется задействовать средства Фонда национального благосостояния, поскольку «сокращаются и сжимаются целые сектора экономики».
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснил озабоченность министра.
«Если у вас нефть упала с 69 до 27, у вас не только сектора экономики сожмутся, но и все остальное», - заметил он.
Однако ничего экстраординарного в нынешней ситуации экономист не увидел. «Экспериментально установлено, что дефицит бюджета до 5% по году не влияет вообще ни на что. Все это нумерология, все разговоры, что нужно обязательно иметь бездефицитный бюджет или иметь маленький дефицит. У нас неиспользуемые остатки резерва составляют 14,4 трлн рублей. Из них только около 60% - это Фонд национального благосостояния. Мы можем заново страну целую построить, и ничего нам не будет от этого. Но страну строить они не хотят, развивать ее, так пусть хоть дырки затыкают. Все нормально. Внутренних проблем новых нет. Есть паника, из-за которой всегда возникает спекуляция», - объяснил Делягин.
Он назвал наиболее подверженные кризису сегменты экономики. «Сегодня мы видим, что вырубило туризм и авиацию. Безусловно, вырубит пассажирский транспорт. Придется удар по экспортерам энергоносителей и, поскольку в мире рвутся торговые связи, и по экспортерам сырья в целом. Потому что экспорт древесины в Китай тоже сократился. А на простых россиянах это отразится, как всегда, – падением доходов, которое идет непрерывно с лета 2013 года. Оно несколько ускорится», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что Силуанов поручил казначейству контролировать эффективность трат средств на исполнение мер из послания президента Владимира Путина.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Адвокат: У Аршавина есть шансы выиграть суд против Барановской
- Мишустин вводит «мораторий на банкротство» для авиаперевозчиков и туркомпаний
- «Ограничить цены не выйдет». В Союзе потребителей напомнили о продотрядах
- СМИ: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
- Роскомнадзор пригрозил жесткими мерами за фейки о коронавирусе