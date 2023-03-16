«Никакой не успех»: Экономист назвал доходы Армении из-за СВО временными
Армении пока позволено иметь щелочку для торговли с Россией, но в случае изменения ситуации и деньги, и человеческие ресурсы переместятся в другое место, заявил НСН экономист Василий Колташов.
Три миллиарда долларов - существенная сумма, которую получила экономика Армении из-за спецоперации России, но стоит кому-то в США щелкнуть пальцами, и все эти деньги в мгновение будут потеряны, заявил в беседе с НСН экономист Василий Колташов.
Так он прокомментировал слова министра экономики Армении Вагана Керобяна о том, что из-за начала Россией спецоперации на Украине республика в прошлом году получила дополнительно в свою банковскую систему не менее трех млрд долларов.
По словам Колташова, если бы Запад не начал бы против России масштабную экономическую войну, не потребовалось бы искать обходные пути, то есть эти деньги циркулировали бы в российской экономике.
«Это никакой не успех Армении. Это следствие того, что России приходится искать обходные пути в поставке товаров, сохранении связей с зарубежными фирмами, фактически переобуваясь в армянские компании. В этой связи, те вложения, которые были сделаны в армянскую экономику стали производной от экономической войны западных стран против России. Здесь хвастаться не приходится. США могут решить, что эти деньги могут перейти ещё куда-нибудь, в Грузию, например. Так что это не долговременное приобретение», - сказал Колташов.
Экономист отметил, что потери России из-за начала специальной военной операции оценить довольно сложно, так как они включают курсовые изменения валют, а с другой стороны, часть из них была компенсирована улучшением конъектуры для российского экспорта.
«Российская экономика не совсем уж потеряла эти три млрд долларов, это скорее нужно рассматривать как вынужденные вложения. Это деньги, которые работают на экономику России. В Россию увеличился ввоз грузов через Армению, делались закупки под видом армянских для того, чтобы отправить эти грузы на российский рынок. Эти механизмы являются временной частью новой структуры экономики постсоветского пространства. Все может очень быстро изменится. Армении пока позволено иметь щелочку для торговли с Россией. В случае изменения ситуации и деньги, и человеческие ресурсы переместятся в другое место», - отметил эксперт.
Колташов также подчеркнул, что окончание СВО не станет условием возвращения российских коммерсантов, работников из Армении.
«Сейчас в мире наблюдается конфликт старых и новых центров влияния. Лучшие условия работы с европейскими компаниями появятся в России только после того, как произойдут изменения в самих странах ЕС. Может быть будет разрушен Европейский Союз и будут восстановлены нормальные отношения с Россией», - предположил экономист.
Ранее более 100 тысяч россиян переехали в Армению в 2022 году, пишет НСН.
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