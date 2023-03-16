«Никакой не успех»: Экономист назвал доходы Армении из-за СВО временными

По словам Колташова, если бы Запад не начал бы против России масштабную экономическую войну, не потребовалось бы искать обходные пути, то есть эти деньги циркулировали бы в российской экономике.

«Это никакой не успех Армении. Это следствие того, что России приходится искать обходные пути в поставке товаров, сохранении связей с зарубежными фирмами, фактически переобуваясь в армянские компании. В этой связи, те вложения, которые были сделаны в армянскую экономику стали производной от экономической войны западных стран против России. Здесь хвастаться не приходится. США могут решить, что эти деньги могут перейти ещё куда-нибудь, в Грузию, например. Так что это не долговременное приобретение», - сказал Колташов.

Экономист отметил, что потери России из-за начала специальной военной операции оценить довольно сложно, так как они включают курсовые изменения валют, а с другой стороны, часть из них была компенсирована улучшением конъектуры для российского экспорта.

«Российская экономика не совсем уж потеряла эти три млрд долларов, это скорее нужно рассматривать как вынужденные вложения. Это деньги, которые работают на экономику России. В Россию увеличился ввоз грузов через Армению, делались закупки под видом армянских для того, чтобы отправить эти грузы на российский рынок. Эти механизмы являются временной частью новой структуры экономики постсоветского пространства. Все может очень быстро изменится. Армении пока позволено иметь щелочку для торговли с Россией. В случае изменения ситуации и деньги, и человеческие ресурсы переместятся в другое место», - отметил эксперт.