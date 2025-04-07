В «Росконгрессе» назвали главную тему ПМЭФ-2025

Фонд «Росконгресс» раскрыл главную тему Петербургского международного экономического форума в 2025 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

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«Главной темой... станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире"», - указали в фонде.

ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня. Как сообщал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, на мероприятии будет обсуждаться развитие внутреннего рынка потребления, пишет RT.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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