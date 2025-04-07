В «Росконгрессе» назвали главную тему ПМЭФ-2025

Грузовая «ГАЗель» въехала в подземный переход метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте В Москве построено 11 подстанций скорой медицинской помощи Собянин: Москва активно делится своими цифровыми разработками с регионами России Участники московской межрегиональной ярмарки продолжают сбор гуманитарной продуктовой помощи бойцам СВО Снегопад в столичном регионе продлится сегодня весь день