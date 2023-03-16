Россия прекратила расчеты с Арменией в евро и долларах
Россия и Армения больше не рассчитываются между собой в долларах и евро. Об этом заявил министр экономики Армении Ваган Керобян.
Политик отметил, что в прошлом году объем экспорта из Еревана в Москву увеличился почти втрое — с $850 млн до $2,5 млрд. Во многом этому поспособствовал уход западных брендов из России. Это позволило поставщикам из Армении расширить бизнес в России. Вместе с тем совокупный товарооборот увеличился в два раза и составил $5,3 млрд.
По мнению Керобяна, выбор валюты для торговли стал существенной проблемой. Он отметил, что рубль чересчур волатилен по отношению к евро и доллару и это препятствует подписанию долгосрочных контрактов. Вместе с тем объем денежной массы драмов не дает возможности обеспечить существующий поток продукции.
Отмечается, что существует риск попадания банков, компаний и ведомств Армении под вторичные санкции. Керобян подчеркнул, что таможня и финансовая система делают все возможное для предотвращения такого сценария. По его словам, Россия является важнейшим экономическим партнером Армении, в то же время Ереван — член ЕАЭС, без взаимной торговли республике придется трудно.
Керобян отметил невозможность глобального развития при изоляции политических блоков и заявил, что Ереван желает быть мостом между разными фрагментами мировой экономики. Он добавил, что Армения активно обсуждает эту тему с российскими, американскими и европейскими коллегами.
Ранее Керобян заявил, что более ста тысяч россиян переехали в Армению в 2022 году.
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