Эколог назвала вероятную причину выбросов пальмового масла в Анапе

Причиной выбросов пальмового масла на побережье Анапы могла стать авария в порту Тамань. Об этом сообщила сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат. По ее словам, в порту имеется причал по перевалке пищевых и растительных масел.

Специалист пояснила, что масло вредно для обитателей моря, так как при нагревании оно плавится и растекается по поверхности воды и начинает препятствовать проникновению кислорода. Разлившееся масло необходимо удалять с пляжа.