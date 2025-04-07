Эколог назвала вероятную причину выбросов пальмового масла в Анапе

Причиной выбросов пальмового масла на побережье Анапы могла стать авария в порту Тамань. Об этом сообщила сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат. По ее словам, в порту имеется причал по перевалке пищевых и растительных масел.

Специалист пояснила, что масло вредно для обитателей моря, так как при нагревании оно плавится и растекается по поверхности воды и начинает препятствовать проникновению кислорода. Разлившееся масло необходимо удалять с пляжа.

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В воскресенье в оперштабе Кубани сообщили о выбросах, предварительно, пальмового масла на побережье Черного моря, передает РИА Новости. Зона загрязнения составила десять километров в Анапе и Темрюкском районе. По факту произошедшего природоохранная прокуратура проводит проверку. Источник загрязнения будет устанавлен Новороссийской транспортной прокуратурой.


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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Пальмовое МаслоЧерное Море

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