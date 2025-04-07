Американский миллиардер Экман призвал Трампа отложить введение пошлин
Руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман предложил президенту Дональду Трампу на 90 дней заморозить введение США пошлин. На своей странице в соцсети X американский миллиардер написал, что необходимо взять тайм-аут, чтобы провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные тарифные договоренности, а также привлечь триллионы долларов новых инвестиций в Соединенные Штаты.
По мнению бизнесмена, решение президента обратить внимание на несправедливую тарифную политику зарубежных партнеров США было правильным, однако резкость ответных мер подрывает уверенность мира в самих США как в экономическом партнере.
Если Трамп не поумерит планов по введению пошлин с 9 апреля, то США, как пишет глава инвестфонда, ждет «экономическая ядерная зима».
Цены на нефть рухнули на фоне введения пошлин главой США Дональдом Трампом и из-за желания ОПЕК+ увеличить добычу нефти в мае, которое, вероятно, они могут пересмотреть, чтобы стабилизировать ситуацию. Об этом НСН ранее рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-зампреда правительства Коми арестовали в Москве за взятку
- Врачи назвали причиной смерти Паши Техника легочную инфекцию
- Юрист рассказал, в каком случае можно остаться без пенсии
- В центре Киева взорвался автомобиль
- В Приднестровье приостановили поставки газа
- Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
- В Хабаровске состоится первый фестиваль искусств стран БРИКС
- Американский миллиардер Экман призвал Трампа отложить введение пошлин
- В Подмосковье трое детей пострадали в ДТП с автобусом
- Эколог назвала вероятную причину выбросов пальмового масла в Анапе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru