Американский миллиардер Экман призвал Трампа отложить введение пошлин

Руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман предложил президенту Дональду Трампу на 90 дней заморозить введение США пошлин. На своей странице в соцсети X американский миллиардер написал, что необходимо взять тайм-аут, чтобы провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные тарифные договоренности, а также привлечь триллионы долларов новых инвестиций в Соединенные Штаты.

По мнению бизнесмена, решение президента обратить внимание на несправедливую тарифную политику зарубежных партнеров США было правильным, однако резкость ответных мер подрывает уверенность мира в самих США как в экономическом партнере.