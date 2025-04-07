Американский миллиардер Экман призвал Трампа отложить введение пошлин

Руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман предложил президенту Дональду Трампу на 90 дней заморозить введение США пошлин. На своей странице в соцсети X американский миллиардер написал, что необходимо взять тайм-аут, чтобы провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные тарифные договоренности, а также привлечь триллионы долларов новых инвестиций в Соединенные Штаты.

По мнению бизнесмена, решение президента обратить внимание на несправедливую тарифную политику зарубежных партнеров США было правильным, однако резкость ответных мер подрывает уверенность мира в самих США как в экономическом партнере.

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Если Трамп не поумерит планов по введению пошлин с 9 апреля, то США, как пишет глава инвестфонда, ждет «экономическая ядерная зима».

Цены на нефть рухнули на фоне введения пошлин главой США Дональдом Трампом и из-за желания ОПЕК+ увеличить добычу нефти в мае, которое, вероятно, они могут пересмотреть, чтобы стабилизировать ситуацию. Об этом НСН ранее рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.


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ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
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