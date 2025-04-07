В Подмосковье трое детей пострадали в ДТП с автобусом

Иномарка столкнулась с автобусом в городском округе Домодедово, в результате ДТП пострадали трое детей. Об этом сообщило главное управление МВД по Московской области.

По данным ведомства, авария произошла около 06:05 на 50-м километре трассы «Дон». Предварительно, водитель 1986 года рождения за рулем авто Changan наехал на барьерное ограждение, и машину отбросило на автобус, который двигался в попутном направлении.

«Трое несовершеннолетних пассажиров Changan 2014 и 2022 годов рождения с телесными повреждениями госпитализированы», - указали правоохранители.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Московской области грузовой поезд столкнулся с фурой, выехавшей на переезд, обошлось без пострадавших, напоминает RT.

