В Подмосковье трое детей пострадали в ДТП с автобусом
Иномарка столкнулась с автобусом в городском округе Домодедово, в результате ДТП пострадали трое детей. Об этом сообщило главное управление МВД по Московской области.
По данным ведомства, авария произошла около 06:05 на 50-м километре трассы «Дон». Предварительно, водитель 1986 года рождения за рулем авто Changan наехал на барьерное ограждение, и машину отбросило на автобус, который двигался в попутном направлении.
«Трое несовершеннолетних пассажиров Changan 2014 и 2022 годов рождения с телесными повреждениями госпитализированы», - указали правоохранители.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Московской области грузовой поезд столкнулся с фурой, выехавшей на переезд, обошлось без пострадавших, напоминает RT.
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