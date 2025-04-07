Посол Белоруссии: На Швейцарию могли оказывать давление из-за саммита по Украине
Не исключено, что на Швейцарию оказывалось определенное давление извне при организации конференции по Украине в июне 2024 года, на которую не пригласили Белоруссию и Россию, рассказал посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич. Его слова приводят РИА Новости.
Он отметил, что в дипломатии Белоруссии сохранились такие понятия, как этика и такт, поэтому Минск не обращался к властям страны по этому поводу за какими-то дополнительными разъяснениями.
Ганевич считает, что такое решение власти Швейцарии могли принять под внешним давлением.
При этом он добавил, что мирная конференция в Швейцарии по Украине без России – странный подход к урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается участвовать в «саммите мира» по Украине, даже если ее пригласят на это мероприятие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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