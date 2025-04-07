Мэр Курска покинет свой пост

Глава Курска Игорь Куцак заявил, что покинет пост мэра. По его словам, он оставляет место мэра по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

На заседании регионального правительства в понедельник Куцак сообщил, что у него накопилось большое количество семейных вопросов, которые требуют его «самого деятельного и активного участия».

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На прошлой неделе губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что в Курской области с начала массового продвижения российских войск с 12 марта было эвакуировано 709 человек с освобожденных территорий.

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ФОТО: Telegram-канал Игоря Куцака
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