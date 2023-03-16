Более 100 тысяч россиян переехали в Армению в 2022 году
Более ста тысяч россиян переехали в Армению в прошлом году. Об этом сообщил министр экономики республики Ваган Керобян, пишут «Ведомости».
«Чистая релокация за 2022 год — примерно 108–110 тыс. граждан», — отметил Керобян, уточнив, что такое число граждан РФ остались на постоянное проживание в Армении.
Министр экономики также рассказал, что в среднем переехавшие россияне открывают по 500 бизнесов ежегодно. В 2022 году в стране зарегистрировали 2,5 тысячи юридических лиц с участниками из РФ и 4 тысячи индивидуальных предпринимателей.
По словам Керобяна, с переездом россиян армянская экономика показала значительный рост. Приток граждан РФ увеличил ВВП республики на три процентных пункта, до 1,26%, пишет Ura.ru.
Кроме того, министр экономики рассказал, что Россия и Армения полностью отказались от долларов и евро в расчетах. Страны используют национальные валюты, чаще всего армянский драм, который за прошлый год укрепился к доллару США почти на 20%.
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