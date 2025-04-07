В Хабаровске состоится первый фестиваль искусств стран БРИКС

Первый Международный фестиваль искусств стран БРИКС BRICS Art Festival пройдет в октябре в Хабаровске. Об этом пишет «Хабаровский край сегодня».

По данным издания, руководство Международного муниципального форума стран объединения и дирекция фестиваля искусств BRICSART в зале законодательного собрания Санкт-Петербурга подписали соглашение о проведении смотра. Фестиваль состоится в Хабаровске 12–19 октября.

Мероприятие объединит кино, литературу, живопись, фотографию. При этом в рамках деловой программы на фестивале обсудят развитие креативных кластеров и культурное сотрудничество городов государств БРИКС.

Ранее стало известно, что в Самаре 7—11 апреля пройдет международный музыкальный конкурс-фестиваль имени Савелия Орлова, напоминает RT.

