Стоимость нефти Brent опустилась ниже $63 впервые с апреля 2021 года

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $63, следует из данных биржи ICE.

Стоимость сырья к 10:08 мск снижалась более чем на 4%. Июньские фьючерсы подешевели до $62,72 впервые с 12 апреля 2021 года.

При этом цены на нефть WTI с поставкой в мае снизились на площадке до $59,18.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Павел Севостьянов спрогнозировал, что средняя цена барреля нефти в текущем году составит около $70, пишет RT.

