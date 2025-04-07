Стоимость нефти Brent опустилась ниже $63 впервые с апреля 2021 года
7 апреля 202510:42
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $63, следует из данных биржи ICE.
Стоимость сырья к 10:08 мск снижалась более чем на 4%. Июньские фьючерсы подешевели до $62,72 впервые с 12 апреля 2021 года.
При этом цены на нефть WTI с поставкой в мае снизились на площадке до $59,18.
Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Павел Севостьянов спрогнозировал, что средняя цена барреля нефти в текущем году составит около $70, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru