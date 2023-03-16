«От официантов до айтишников»: В Армении объяснили, почему к ним «релоцировались» из России

Ранее министр экономики Армении Ваган Керобян в интервью «Ведомостям» заявил, что в Армению переехали 110 тысяч россиян. В прошлом году они открыли около 500 предприятий в стране, а дополнительный приток денежных средств в банковскую систему Армении составил три миллиарда долларов.

«Релоканты внесли серьезный вклад в развитие экономики. Их нужно делить на два потока – первый – мартовский, а второй – сентябрьский, после мобилизации. В мартовском было много людей из столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Это были релоканты, которые имели финансовую возможность, обладали капиталом или профессиями, отчасти это были айтишники. Они привезли умения, компетенции, деньги, в конце концов. А в сентябре во время мобилизации приехали в основном молодые мужчины, в том числе из периферии. Я видел и русских таксистов, и официантов, и разносчиков пиццы», - сказал Искандарян.

Причиной массового наплыва в Армению собеседник считает отсутствие бюрократии и лояльные законы для россиян.

«В Армении ситуация достаточно благоприятная – туда можно въехать без загранпаспорта. Во-вторых, доступно в логистическом плане. В-третьих, чтобы быть в Армении, до полугода россиянину не нужно оформлять никаких документов. Оформить вид на жительство очень просто - эта процедура занимает пять дней. Несложно открыть банковские счета», - добавил он.

Искандарян отметил, что некоторые семьи постепенно обживаются на новом месте.

«Люди, которые приехали, не имеют установки на постоянную эмиграцию. Они попали в Армению в результате стечения обстоятельств. При этом есть люди, которые уже отдали своих детей в местные школы, постепенно люди обживаются», - заключил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН описал портрет нужного России мигранта.

