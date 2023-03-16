«От официантов до айтишников»: В Армении объяснили, почему к ним «релоцировались» из России
Россияне внесли ощутимый вклад в развитие армянской экономики, рассказал НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
Армения привлекательна для гражданина России своей транспортной доступностью, отсутствием бюрократии и упрощенным оформлением вида на жительство, рассказал НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
Ранее министр экономики Армении Ваган Керобян в интервью «Ведомостям» заявил, что в Армению переехали 110 тысяч россиян. В прошлом году они открыли около 500 предприятий в стране, а дополнительный приток денежных средств в банковскую систему Армении составил три миллиарда долларов.
«Релоканты внесли серьезный вклад в развитие экономики. Их нужно делить на два потока – первый – мартовский, а второй – сентябрьский, после мобилизации. В мартовском было много людей из столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Это были релоканты, которые имели финансовую возможность, обладали капиталом или профессиями, отчасти это были айтишники. Они привезли умения, компетенции, деньги, в конце концов. А в сентябре во время мобилизации приехали в основном молодые мужчины, в том числе из периферии. Я видел и русских таксистов, и официантов, и разносчиков пиццы», - сказал Искандарян.
Причиной массового наплыва в Армению собеседник считает отсутствие бюрократии и лояльные законы для россиян.
«В Армении ситуация достаточно благоприятная – туда можно въехать без загранпаспорта. Во-вторых, доступно в логистическом плане. В-третьих, чтобы быть в Армении, до полугода россиянину не нужно оформлять никаких документов. Оформить вид на жительство очень просто - эта процедура занимает пять дней. Несложно открыть банковские счета», - добавил он.
Искандарян отметил, что некоторые семьи постепенно обживаются на новом месте.
«Люди, которые приехали, не имеют установки на постоянную эмиграцию. Они попали в Армению в результате стечения обстоятельств. При этом есть люди, которые уже отдали своих детей в местные школы, постепенно люди обживаются», - заключил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН описал портрет нужного России мигранта.
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