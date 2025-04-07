Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ

Президент Владимир Путин поздравил российского хоккеиста, нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Ранее Овечкин забил свой 895-й гол и стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, напоминает «Свободная пресса».

Российский лидер назвал достижение спортсмена выдающимся рекордом. Путин напомнил, что хоккеист побеждал на мировых и национальных турнирах, его «уникальные свершения» вошли в летопись российской школы хоккея.

«Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», - говорится в телеграмме.

Путин пожелал форварду здоровья, удачи и «боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте».

