Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
Президент Владимир Путин поздравил российского хоккеиста, нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Ранее Овечкин забил свой 895-й гол и стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, напоминает «Свободная пресса».
Российский лидер назвал достижение спортсмена выдающимся рекордом. Путин напомнил, что хоккеист побеждал на мировых и национальных турнирах, его «уникальные свершения» вошли в летопись российской школы хоккея.
«Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», - говорится в телеграмме.
Путин пожелал форварду здоровья, удачи и «боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте».
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