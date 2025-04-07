В РФ задержали 15 человек, обеспечивающих работу узлов связи по подмене номеров

МВД и ФСБ накрыли группу из 15 человек, которые подозреваются в обеспечении работы узлов связи для подмены номеров по указанию мошенников из-за рубежа. Об этом заявили представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что в прошлом месяце правоохранители получили сведения о 28 SIM-боксах и двух SIM-банках, действующих в пяти регионах страны. Они собрали данные о семи тысячах абонентских номерах, которые использовали мошенники. Для обеспечения голосовых вызовов они использовали виртуальные серверы, зарегистрированные на территории Европы. Предназначены они были для объединения групп сим-боксов и их удаленного администрирования.

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Обыски и задержания по этому делу прошли в Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, Республике Чувашия, Республике Башкортостан и Ставропольском крае.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян без кодов из смс.

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ФОТО: ТАСС
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