«Несколько процентов»: ФАС согласует повышение цен на лекарства из-за стеклотары

Накануне в отрасли сообщили, что медикаменты и детское питание в стеклянной таре могут подорожать в России из-за повышения стоимости стеклотары на фоне роста цен на логистику. Отмечается, что из-за повышения цен на упаковку некоторые производители переходят на пластик. Николай Беспалов отметил, что пластик не навредит качеству препаратов.

«Технология производства пластиковой тары находится на высоком уровне. К сожалению, не все препараты можно перевести в пластик, но можно большинство. Другое дело, что это сопряжено с определенными административными процедурами, которые нужно пройти, прежде чем поменять тип тары. Опять же, речь идет о подорожании, а не о тотальном дефиците стекла. Понятно, что какая-то часть производителей продолжит выпускать препараты в привычной форме. Цена скорректируется в сторону увеличения», - сказал Беспалов.

Он отметил, что для большинства современных медпрепаратов стоимость тары на порядок ниже, чем стоимость содержимого.

«Не думаю, что это будет какая-то кардинальная динамика цен. Для большинства современных препаратов стоимость тары на порядки ниже, чем стоимость того содержимого, которое находится в этой таре. Изменение цены на тару приведет к какому-то подорожанию препарата для конечного пользователя, но это, скорее всего, будет очень незначительная величина, в пределах нескольких процентов», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Беспалов отметил, что ФАС не будет вмешиваться, если лекарства в стеклотаре начнут дорожать. По его словам, министерство в этом случае может поучаствовать только как регулятор в согласовании повышения цены.