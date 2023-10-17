«Несколько процентов»: ФАС согласует повышение цен на лекарства из-за стеклотары

Для большинства современных медпрепаратов стоимость тары на порядок ниже, чем стоимость содержимого, отметил в эфире НСН Николай Беспалов. 

Повышение стоимости стеклотары не приведет к сильному подорожанию лекарств, заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в интервью НСН. По его словам, речь идет об изменении цен на лекарства в пределах нескольких процентов, при необходимости такую политику согласует Федеральная антимонопольная служба.

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Накануне в отрасли сообщили, что медикаменты и детское питание в стеклянной таре могут подорожать в России из-за повышения стоимости стеклотары на фоне роста цен на логистику. Отмечается, что из-за повышения цен на упаковку некоторые производители переходят на пластик. Николай Беспалов отметил, что пластик не навредит качеству препаратов.

«Технология производства пластиковой тары находится на высоком уровне. К сожалению, не все препараты можно перевести в пластик, но можно большинство. Другое дело, что это сопряжено с определенными административными процедурами, которые нужно пройти, прежде чем поменять тип тары. Опять же, речь идет о подорожании, а не о тотальном дефиците стекла. Понятно, что какая-то часть производителей продолжит выпускать препараты в привычной форме. Цена скорректируется в сторону увеличения», - сказал Беспалов.

Он отметил, что для большинства современных медпрепаратов стоимость тары на порядок ниже, чем стоимость содержимого.

«Не думаю, что это будет какая-то кардинальная динамика цен. Для большинства современных препаратов стоимость тары на порядки ниже, чем стоимость того содержимого, которое находится в этой таре. Изменение цены на тару приведет к какому-то подорожанию препарата для конечного пользователя, но это, скорее всего, будет очень незначительная величина, в пределах нескольких процентов», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Беспалов отметил, что ФАС не будет вмешиваться, если лекарства в стеклотаре начнут дорожать. По его словам, министерство в этом случае может поучаствовать только как регулятор в согласовании повышения цены.

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«ФАС здесь может поучаствовать только как регулятор в случае необходимости согласования повышения цены. Большинство препаратов, тех же инъекционных, которые выпускаются в стеклянной таре, относятся к перечню жизненно необходимых и важнейших. Чтобы при изменении себестоимости проиндексировать цену, нужно будет ее согласовать. Не думаю, что будут возбуждаться антимонопольные дела», - резюмировал Беспалов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что дефицит лекарственных препаратов в России отсутствует. По ее словам, запасов лекарств из перечня жизненно важных и необходимых хватит на 10-12 месяцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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