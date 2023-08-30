Мурашко: Риска скачка цен на жизненно важные лекарства нет

«С начала года на 1,6% выросли цены на препараты из перечня ЖНВЛП, что ниже уровня инфляции», — рассказал глава Минздрава в беседе с РИА Новости.

Мурашко подчеркнул, что цены на жизненно необходимые препараты регулируются, пишет «Свободная пресса». В связи с этим скачков стоимости таких лекарств не ожидается.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи льготных медикаментов и препаратов строгого учета, в рецептах на которые указаны номер, серия и дата. Аптеки обяжут вносить эти данные в систему мониторинга, а покупателей — предоставлять письменные рецепты на рецептурные лекарства, пишет Ura.ru.

