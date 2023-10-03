Корвалол подорожает: Акциз на спирт приведет к росту цен на лекарства

Ранее глава Минфина Антон Силуанов согласился с идеей облагать акцизом весь спирт, в том числе медицинский. Такую инициативу ведомство обсуждает с Минздравом, передает ТАСС. По словам Силуанова, наиболее актуальная задача — не допустить изменения цен на спиртосодержащие лекарства, например, на корвалол. Беспалов заявил, что стоимость препаратов в любом случае увеличится.

«Понятно, что можно каким-то образом субсидировать этот процесс со стороны государства, но не знаю, имеет ли смысл это осуществлять. Причем речь может идти о подорожании не только спиртосодержащих препаратов. Спирт используется в технологических процессах при производстве целого ряда лекарств, которые не содержат спирт как таковой. Однако он необходим, например, для смачивания массы при таблетировании. Так что введение акциза может коснуться достаточно обширной номенклатуры. В одних случаях изменение цен будет минимальным, в других — достаточно серьезным. Все будет зависеть от того, о каких акцизах пойдет речь, насколько они будут существенными и так далее», — сказал Беспалов.

Вместе с тем собеседник НСН отметил, что большая часть спиртосодержащих препаратов используется не по значению.

«Их используют с рекреационными целями, чтобы получить опьяняющий эффект. Думаю, что за подобные препараты переживать не стоит. А что касается лекарств, имеющих определенное социальное значение, здесь можно обсуждать какие-то меры господдержки, субсидии и так далее», — подытожил он.

Ранее гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил, что в России есть запасы и фармацевтических субстанций, и компонентов для их изготовления, благодаря этому взрывного роста цен на лекарства удастся избежать. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

