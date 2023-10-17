Baza: В России вырастут цены на медикаменты и детское питание в стекле

По данным издания, оборудование и компоненты производства закупают в РФ или привозят из Китая, где создают детали для европейских станков. Однако перевозки с лета подорожали почти на 40%, и цены могут продолжить рост из-за повышения стоимости топлива.

«Крупных производителей подобной стеклотары не так много и повышение цен на логистику коснулось всех», — пишет Baza.

Источники отмечают, что из-за роста цен некоторые фармацевтические компании откажутся от стеклянной тары, где это возможно, и заменят ее пластиковой.

Между тем три крупнейших отечественных производителя куриного мяса объявили о снижении отпускных цен на продукцию, сообщает РЕН ТВ. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала ретейлерам снижать цены на мясо кур для покупателей.

