Baza: В России вырастут цены на медикаменты и детское питание в стекле
Медикаменты и детское питание в стеклянной таре подорожают в России из-за повышения стоимости стеклотары на фоне роста цен на логистику. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источники в отрасли.
По данным издания, оборудование и компоненты производства закупают в РФ или привозят из Китая, где создают детали для европейских станков. Однако перевозки с лета подорожали почти на 40%, и цены могут продолжить рост из-за повышения стоимости топлива.
«Крупных производителей подобной стеклотары не так много и повышение цен на логистику коснулось всех», — пишет Baza.
Источники отмечают, что из-за роста цен некоторые фармацевтические компании откажутся от стеклянной тары, где это возможно, и заменят ее пластиковой.
Между тем три крупнейших отечественных производителя куриного мяса объявили о снижении отпускных цен на продукцию, сообщает РЕН ТВ. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала ретейлерам снижать цены на мясо кур для покупателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru