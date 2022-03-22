«Нет оплаты - нет товара»: В России допустили прекращение транзита газа через Украину

Он также отметил, что если транзит газа ограничат, то Евросоюз и власти Германии не примут решение о включении газопровода «Северный поток-2». По его словам, страны абсолютно не настроены на то, чтобы развивать этот проект.

«Абсолютно было бы нелогично (включать "Северный поток-2" - ред. НСН), потому что Европейский союз, и, может, даже Германия, не настроены на то, чтобы продолжать развивать данный проект. Это уже вопрос политической целесообразности», - резюмировал Пикин.

Власти Украины 3 марта остановили забор газа из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) европейскими трейдерами. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко до начала специальной военной операции заявлял, что транзит российского газа в Европу не прекратится, если не начнутся полномасштабные военные действия. Уже на прошлой неделе транзит российского газа через Украину начал снижаться. Тем временем контрактные обязательства «Газпрома» по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

