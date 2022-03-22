«Нет оплаты - нет товара»: В России допустили прекращение транзита газа через Украину
Россия прекратит поставлять газ Европе, как только перестанет получать оплату в полном объеме и в нужное время, заявил НСН аналитик Сергей Пикин.
Если для России будут введены эскроу-счета с деньгами за поставленный газ Европе через Украину, то поставляться он больше не будет, вследствие чего Киев и европейские страны понесут существенные потери, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно. Однако в «Нафтогазе» выступают за то, чтобы оплата за поставки Москве не поступала, а оставалась заблокирована до ухода России из Украины.
«Киеву, конечно, не выгодно перекрывать транзит. Украина получает за это деньги. Кто будет перекрывать то, что гарантировано приносит реальные ресурсы? Это не выгодно ни одной из сторон. Ни Европе как потребителю, ни "Газпрому" как поставщику, ни Украине как транзитеру. Поэтому этот консенсус был достигнут и не нарушается. Но позиция "Газпрома", как и любой другой нормальной коммерческой структуры, состоит в том, что нет оплаты - нет и товара. Поэтому, если будут введены какие-то схемы, которые не позволяют получить оплату в полном объеме в нужное время, то товар просто не будет поставляться», - сказал Пикин.
Он также отметил, что если транзит газа ограничат, то Евросоюз и власти Германии не примут решение о включении газопровода «Северный поток-2». По его словам, страны абсолютно не настроены на то, чтобы развивать этот проект.
«Абсолютно было бы нелогично (включать "Северный поток-2" - ред. НСН), потому что Европейский союз, и, может, даже Германия, не настроены на то, чтобы продолжать развивать данный проект. Это уже вопрос политической целесообразности», - резюмировал Пикин.
Власти Украины 3 марта остановили забор газа из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) европейскими трейдерами. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко до начала специальной военной операции заявлял, что транзит российского газа в Европу не прекратится, если не начнутся полномасштабные военные действия. Уже на прошлой неделе транзит российского газа через Украину начал снижаться. Тем временем контрактные обязательства «Газпрома» по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
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