«Нафтогаз»: транзит российского газа будет продолжен
Украина продолжит транзит российского газа в Европу, сообщил Bloomberg TV глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
По его словам, в настоящее время это технически возможно. «На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа...», — сказал руководитель украинской компании.
Отмечается, что транзит будет продолжаться, пока у Украины остается возможность с технической точки зрения.
Россия продолжит поставлять газ через Украину после 2024 года, если это будет рентабельно и если будет соответствующий спрос, заявил ранее президент России Владимир Путин.
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