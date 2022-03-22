«Нафтогаз»: транзит российского газа будет продолжен

По его словам, в настоящее время это технически возможно. «На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа...», — сказал руководитель украинской компании.

Отмечается, что транзит будет продолжаться, пока у Украины остается возможность с технической точки зрения.

Россия продолжит поставлять газ через Украину после 2024 года, если это будет рентабельно и если будет соответствующий спрос, заявил ранее президент России Владимир Путин.

