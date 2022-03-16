Корпорация Cepsa прекратила закупать российские нефтепродукты и газ

Так, Cepsa прекратила покупать нефть, природный газ и нефтепродукты. Отмечается, что компания не ожидает, что эта позиция «изменится в ближайшем будущем».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, уходящие компании вредят сами себе.

