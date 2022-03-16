Корпорация Cepsa прекратила закупать российские нефтепродукты и газ
Испанская нефтехимическая корпорация Cepsa прекратила закупать российское сырье из-за специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
Так, Cepsa прекратила покупать нефть, природный газ и нефтепродукты. Отмечается, что компания не ожидает, что эта позиция «изменится в ближайшем будущем».
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, уходящие компании вредят сами себе.
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