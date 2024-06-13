«Нервный день»: К чему приведет прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже
Мосбиржа с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро из-за санкций США. ЦБ уже сообщил, что сделки с валютой будут проходить на внебиржевом рынке. Между тем власти РФ назвали санкции незаконными, а обменники подняли курс доллара до 200 рублей.
Московская биржа с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро в связи с включением в санкционный список США. Об этом сообщается на сайте площадки.
«На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро», - говорится в сообщении.
На денежном и фондовом рынках, а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги будут проходить по всем инструментам, кроме инструментов с расчетами в долларах и евро. При этом на срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме.
В Мосбирже уже заявили, что у группы есть все инструменты для бесперебойных торгов в условиях повышенной волатильности. Там указали, что в условиях новых вызовов биржа будет продолжать предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки.
Так, Минфин Соединенных Штатов 12 июня включил в санкционные списки Мосбиржу, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). В Банке России заявили, что сделки с евро и долларом после введения санкций продолжат проходить на внебиржевом рынке. Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и других валютах будут проходить в штатном режиме, подчеркнул регулятор.
ЦБ добавил, что для определения официальных курсов доллара и евро будет использовать информацию внебиржевых торгов, а также отчетность банков.
РЕАКЦИЯ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ
Власти РФ считают санкции незаконными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва не оставит без ответа новые ограничения со стороны США.
В свою очередь замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков заявил, что санкции не окажут давления на российскую экономику, поскольку участники рынка давно адаптировались к подобным действиям.
«США, понимая свое бессилие, все время ищут новый повод ослабить наш экономический рост. Очередной удар наносится опять по крупнейшим финансовым институтам и участникам международных платежей», - сказал он в разговоре с РИА Новости.
При этом политик уверен, что если Вашингтон бьет по российским розничным инвесторам, то и американский инвестор должен ощутить на себе «тот вред, что несет русофобская политика их правительства».
Тем временем в Госдуме допустили введение нового формата работы Мосбиржи с долларами. Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин отметил, что биржа должна торговать не долларами, которые отражаются у американцев, а «некоторым обозначением доллара».
«Это потребует некоторой работы. Поскольку это торги внутри страны, то я думаю, что как-то переналадят и будут продолжать торговать. Просто некоторое время понадобится», - сказал он в разговоре с «Лентой.ру».
НЕ СКУПАТЬ ВАЛЮТУ
Ряд обменников в Москве на фоне санкций резко повысили курс наличного доллара. В некоторых обменных пунктах курс доходит до 200 рублей. Кроме того, вырос курс евро: он доходит до 160 рублей. На этом фоне экономисты и эксперты по финансам призвали россиян не скупать валюту. Финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган 12 июня заявил, что россиянам следует «замереть» и не предпринимать никаких мер по покупке и продаже валют.
«Друзья, по всей видимости, завтра будет очень нервный день. Это у нас генетически – если страшно, бежим покупать валюту. Причем неважно, по 100, по 120, по 150. Не спешите, не надо. Возможно, что потом все изменится очень серьезно. Но лучше всего просто замереть в такие моменты, поверьте», - сказал он в своем Telegram-канале.
Также он призвал не «выкидывать» акции, так как возможно их падение.
«Не делайте опрометчивых продаж. Я думаю, что многое устаканится, будут найдены альтернативные ходы, курс доллара будет образовываться на внебиржевых площадках», - указал Коган.
В свою очередь экономист Александр Коляндр отметил, что после прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже выводить валюту из РФ станет дорого – из-за курса, комиссий и рисков. Кроме того, по его словам, компаниям-экспортерам станет сложно продавать валюту по выгодному курсу.
«Это прекратит биржевую торговлю долларом и, вероятно, евро, – особенно, если ЕС тоже введут санкции. Сделки можно будет проводить на внебиржевом рынке, и курсы будут более широкими. У клиентов не будет возможности продавать и покупать валюту на бирже. Курс может определяться ЦБ как среднее по всем информациям о внебиржевых сделках. Видимо, поскольку ЦБ готов к этому, то так и будет», - цитирует его Brief.
Также Коляндр подчеркнул, что увеличатся комиссии за хранение валюты, поскольку теперь ее нельзя хранить в депозитарии в НКЦ. Хранить доллары, указал он, теперь можно будет только на корсчетах американских или европейских банков. При этом нельзя исключать, что иностранцы будут их закрывать, добавил экономист.
Со своей стороны, заведующий научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко объяснил, к чему могут привести торги долларом и евро только на внебиржевом межбанковском рынке. По его словам, это означает, что больше не будет «общего стакана» котировок, видимого всем участникам рынка.
«Банки будут обмениваться информацией о курсах между собой. Это может привести к значительному росту спредов между покупкой и продажей валюты, а также котировок в разных финансовых организациях», - сказал Домащенко в разговоре с «Известиями».
Он подчеркнул, что подобный рынок более подвержен значительным манипуляциям, на нем также могут быть сильные движения курсов и «искажения».
Тем временем ЦБ изменил время начало торговой сессии на Мосбирже. В четверг, 13 июня, торговые сессии на валютном рынке, срочном рынке и рынке драгметаллов начнутся с 9:50 мск. Ранее торги начались в 7:00 мск, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Kaspersky будет уведомлять пользователей Android о слежке по Bluetooth
- Бесплатный интенсив по разработке проектов «Медиадрайверы» пройдет в Москве
- ООН: Число беженцев и перемещенных лиц в мире превысило 120 млн
- В МТС сообщили о мощнейшей за год DDoS-атаке из пяти стран
- Над Ярославской и Владимирской областями сбили четыре дрона ВСУ
- Устроившего стрельбу у Оптиной пустыни под Калугой задержали
- Антонов: Россия ответит на навязываемую Штатами конфронтацию
- Российским отелям присвоили первые сертификаты Muslim Friendly
- Стало известно о повреждениях идущего из России греческого судна после атаки хуситов
- В России в хлеб хотят добавлять обогащенную йодом соль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru