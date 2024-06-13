«Нервный день»: К чему приведет прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже

Тем временем в Госдуме допустили введение нового формата работы Мосбиржи с долларами. Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин отметил, что биржа должна торговать не долларами, которые отражаются у американцев, а «некоторым обозначением доллара».

«Это потребует некоторой работы. Поскольку это торги внутри страны, то я думаю, что как-то переналадят и будут продолжать торговать. Просто некоторое время понадобится», - сказал он в разговоре с «Лентой.ру».

НЕ СКУПАТЬ ВАЛЮТУ

Ряд обменников в Москве на фоне санкций резко повысили курс наличного доллара. В некоторых обменных пунктах курс доходит до 200 рублей. Кроме того, вырос курс евро: он доходит до 160 рублей. На этом фоне экономисты и эксперты по финансам призвали россиян не скупать валюту. Финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган 12 июня заявил, что россиянам следует «замереть» и не предпринимать никаких мер по покупке и продаже валют.

«Друзья, по всей видимости, завтра будет очень нервный день. Это у нас генетически – если страшно, бежим покупать валюту. Причем неважно, по 100, по 120, по 150. Не спешите, не надо. Возможно, что потом все изменится очень серьезно. Но лучше всего просто замереть в такие моменты, поверьте», - сказал он в своем Telegram-канале.

Также он призвал не «выкидывать» акции, так как возможно их падение.

«Не делайте опрометчивых продаж. Я думаю, что многое устаканится, будут найдены альтернативные ходы, курс доллара будет образовываться на внебиржевых площадках», - указал Коган.

В свою очередь экономист Александр Коляндр отметил, что после прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже выводить валюту из РФ станет дорого – из-за курса, комиссий и рисков. Кроме того, по его словам, компаниям-экспортерам станет сложно продавать валюту по выгодному курсу.

«Это прекратит биржевую торговлю долларом и, вероятно, евро, – особенно, если ЕС тоже введут санкции. Сделки можно будет проводить на внебиржевом рынке, и курсы будут более широкими. У клиентов не будет возможности продавать и покупать валюту на бирже. Курс может определяться ЦБ как среднее по всем информациям о внебиржевых сделках. Видимо, поскольку ЦБ готов к этому, то так и будет», - цитирует его Brief.