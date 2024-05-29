Клиенты Райффайзенбанка не смогут совершать исходящие платежи в долларах

Исходящие платежи в долларах перестанут быть доступны клиентам Райффайзенбанка, сообщили в финансовой организации.

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Отмечается, что изменения вступят в силу с 10 июня. В банке объяснили соответствующее решение изменениями у банков-корреспондентов.

Ранее стало известно, что китайская компания Alibaba ужесточила условия для бизнеса из России, прекратив прием рублей и оформление поставок в РФ, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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