Клиенты Райффайзенбанка не смогут совершать исходящие платежи в долларах
29 мая 202411:02
Исходящие платежи в долларах перестанут быть доступны клиентам Райффайзенбанка, сообщили в финансовой организации.
Отмечается, что изменения вступят в силу с 10 июня. В банке объяснили соответствующее решение изменениями у банков-корреспондентов.
Ранее стало известно, что китайская компания Alibaba ужесточила условия для бизнеса из России, прекратив прием рублей и оформление поставок в РФ, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru