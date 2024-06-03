Падение индекса Мосбиржи связали с грядущим повышением ключевой ставки ЦБ
На фоне обвала рынка стоит воздержаться от продажи акций и облигаций, заявил НСН Дмитрий Голубовский.
Падению индекса Мосбиржи предшествовал рост, основанный на ожиданиях снижения ключевой ставки. При этом ситуация паники, которая наблюдается на данный момент, может стать хорошей возможностью для инвестора, рассказал НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Индекс Мосбиржи за последние две недели растерял весь рост с начала года, упав с 3500 пунктов до 3100. Голубовский пояснил, что подобная тенденция спровоцирована тем, что ранее рынок демонстрировал стремительный рост.
«Причина падения в том, что рынок борется с инфляцией. Довольно редко происходит разнонаправленное движение индекса акций и облигаций. Если растет доходность, когда индекс облигаций падает, индекс акций тоже должен корректироваться. Но у нас наблюдалась обратная тенденция, индекс RGBI уже год как валится, а индекс акций с осени прошлого года пошел в рост под идею, что Центробанк будет снижать ставку. Когда регулятор резко поднял ставку, все ожидали, что весной 2024 года ее будут снижать. А ее не только не снижают, а собираются поднять на следующем заседании, что судя по последней статистике обоснованно», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, падение рынка может завершиться в ближайшее время.
«Сначала рынок жил надеждами, что ставка будет снижена, он рос на этих надеждах с начала года. Сигналы Центробанка, что ставка может быть поднята, просто его добили. Такое бывает, когда долго терпели – реакция чрезмерна в моменте, поэтому рынок рухнул. Но если бы он не обманывался надеждами, то просто не вырос, потому что макроэкономическая статистика никаких надежд не внушала. Иллюзии развеялись, поэтому то состояние рынка, которое мы наблюдаем, - это редкая ситуация, паника, она не может быть долгой. Ценовая завеса рынка убрана, думаю, падение сегодня закончится», - заявил Голубовский.
Также по словам эксперта, подобная ситуация предоставляет краткосрочную инвестиционную возможность, которой стоит воспользоваться.
«На панике, если у вас есть свободные средства, ни в коем случае не в кредит, как говорил Уоррен Баффет: «Покупайте, когда на улицах льется кровь». Сейчас как раз такой случай. Однодневное падение больше 3% московского индекса – довольно редкое явление, краткосрочная инвестиционная возможность. Держателям акций я бы посоветовал не продавать, делать так на панике нельзя, важно подождать, какой будет вечерняя сессия. Если вы хотите заработать, не надо делать то, что делают все», - подытожил он.
Ранее экс-зампред Центробанка Сергей Дубинин заявил, что на заседании регулятора, запланированном на 7 июня, скорее всего будет принято решение о сохранении ставки на уровне 16%. По его словам, за первые пять месяцев 2024 года ситуация в российской экономике существенно не поменялась, напоминает «Радиоточка НСН».
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