Стоимость доллара опустилась ниже 89 рублей впервые с 30 января

По данным на 10:20 мск курс доллара упал до 88,95 рубля, показатель на 0,64% ниже закрытия предыдущего торгового дня. По состоянию на 10:30 мск курс американской валюты продолжает ослабевать, достигнув отметки в 88,94 рубля. При этом стоимость евро снизилась до 96,6 рубля (-0,72%).

Ранее сообщалось, что курс рубля может перейти к устойчивому снижению после 28 мая. По словам экспертов, ключевую поддержку национальной валюте России на данный момент оказывает приближение пика налоговых платежей российских экспортеров, который приходится на 28 мая, передает «Радиоточка НСН».



