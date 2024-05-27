Стоимость доллара опустилась ниже 89 рублей впервые с 30 января
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 89 рублей за доллар впервые с 30 января. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По данным на 10:20 мск курс доллара упал до 88,95 рубля, показатель на 0,64% ниже закрытия предыдущего торгового дня. По состоянию на 10:30 мск курс американской валюты продолжает ослабевать, достигнув отметки в 88,94 рубля. При этом стоимость евро снизилась до 96,6 рубля (-0,72%).
Ранее сообщалось, что курс рубля может перейти к устойчивому снижению после 28 мая. По словам экспертов, ключевую поддержку национальной валюте России на данный момент оказывает приближение пика налоговых платежей российских экспортеров, который приходится на 28 мая, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
- Германия выделит еще €60 млн в качестве гуманитарной помощи Украине
- Депутат Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»
- СМИ: ЕС намерен организовать мирную конференцию по Украине с участием России
- ЕС внес в санкционный список Виктора Медведчука
- Путину доложили, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций
- Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по Белгородской области
- Стоимость доллара опустилась ниже 89 рублей впервые с 30 января
- В ЛНР сообщили об обнаружении останков более 1,2 тысячи жертв обстрелов ВСУ
- На восстановление дорог в подтопленных регионах выделят еще два млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru