Аксаков предрек угасание банковской системы из-за цифрового рубля

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предсказал постепенное снижение роли банковской системы. Об этом парламентарий заявил в ходе заседания медиаклуба «Аиф Медиа».

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«Что касается роли банков, я думаю, что их роль будет угасать в перспективе с развитием блокчейна», - отметил он.

По его мнению, банки станут частью инфраструктуры цифрового рубля. Традиционная роль банковской системы будет угасать, полагает депутат.

Закон о цифровом рубле вступил в силу 1 августа. Пилот новой валюты запущен 15 августа, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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