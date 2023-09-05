Аксаков предрек угасание банковской системы из-за цифрового рубля
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предсказал постепенное снижение роли банковской системы. Об этом парламентарий заявил в ходе заседания медиаклуба «Аиф Медиа».
«Что касается роли банков, я думаю, что их роль будет угасать в перспективе с развитием блокчейна», - отметил он.
По его мнению, банки станут частью инфраструктуры цифрового рубля. Традиционная роль банковской системы будет угасать, полагает депутат.
Закон о цифровом рубле вступил в силу 1 августа. Пилот новой валюты запущен 15 августа, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп пригрозил санкциями в ответ на расширение сотрудничества РФ и КНДР
- США проведут новое испытание баллистической ракеты Minuteman III
- Президент Румынии опроверг сообщения о падении российских дронов
- Минобороны РФ: средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью
- Аксаков предрек угасание банковской системы из-за цифрового рубля
- Аграрии Ставрополья пожаловались на подорожание дизтоплива на 40%
- РБК: удаленку для сотрудников Минэка в «Москва-Сити» продлили до 1 декабря
- В СНБО Украины допустили дестабилизацию в стране из-за проведения выборов
- Островок.Ru: Белоруссия и Турция стали лидерами по числу броней россиян на осень
- Эрдоган назвал переговоры с Путиным эффективными и комплексными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru