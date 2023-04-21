Депутат Кирьянов предложил перевести сделки с недвижимостью на безналичный расчет

Сделки с недвижимостью нужно перевести в безналичную плоскость, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

«Когда речь идет о крупных покупках, может быть, человек один раз в жизни покупает квартиру, то, конечно, здесь больше регуляторики не помешает. И сделки с недвижимостью в безналичной форме – это как раз тот сюжет, с которым я бы пошел дальше. Это могло бы иметь положительный эффект для людей», - сказал он.

Ранее экономист Евгений Змиев в пресс-центре НСН заявил, что сейчас в России пользуются наличными деньгами около 30% населения, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

