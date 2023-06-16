Глава «Сбербанка» Греф: конкурента платежной системе «Мир» можно создать за два года

По его словам, это можно будет сделать, если появится желание перейти на более рыночный и конкурентный механизм, а также при согласии Центробанка.

Греф напомнил, что саму систему «Мир» удалось создать в кратчайшие сроки.

«Технические моменты решаемы», - добавил глава Сбербанка.

Ранее глава «Тинькофф банка» предложил создать альтернативу платежной системе «Мир», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

