Глава «Сбербанка» Греф: конкурента платежной системе «Мир» можно создать за два года
Два года хватит на то, чтобы создать конкурента платежной системы «Мир», заявил глава «Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума, сообщает «Интерфакс».
По его словам, это можно будет сделать, если появится желание перейти на более рыночный и конкурентный механизм, а также при согласии Центробанка.
Греф напомнил, что саму систему «Мир» удалось создать в кратчайшие сроки.
«Технические моменты решаемы», - добавил глава Сбербанка.
Ранее глава «Тинькофф банка» предложил создать альтернативу платежной системе «Мир», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru