Новый дефект Lada Vesta объяснили санкциями и нехваткой кадров
Сокращение поставщиков запчастей на фоне экономических проблем сказывается на качестве отечественных авто, заявил НСН глава аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.
Санкции и нехватка квалифицированных кадров – главная причина участившихся проблем с продукцией «АвтоВАЗа». Об этом НСН заявил генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.
Ещё один дефект найден в Lada Vesta, у которых ранее во время движения блокировался руль. Владельцы новых автомобилей 2025 года массово жалуются на его сильную вибрацию во время движения. Как сообщает Shot, речь идет о версиях с двигателем 1,6 литра и вариатором. По словам владельцев, источник проблемы – бракованные подушки двигателя, из-за которых мотор передает вибрацию на кузов и рулевую колонку. Дилеры подтверждают наличие дефекта, а владельцы утверждают, что даже замена детали не решает проблему.
«Ситуация сложна экономически и политически, всё это отражается, к сожалению, негативно на качестве. Мы находимся под санкциями, все производители на территории России вынуждены менять поставщиков. Плюс к этому еще и кадровый дефицит, квалифицированных работников найти сложно. Когда «АвтоВАЗ» был совместным предприятием с Renault, существовала возможность выбора поставщиков запчастей из Европы, сейчас она сузилась», - пояснил эксперт.
По словам Пархоменко, все автопроизводители сталкиваются с некачественными запчастями, поэтому важно, что «АвтоВАЗ» признает наличие проблемы.
«Производитель, например, закупает в России или Китае комплектующие по рулевому управлению. Никто не гарантирует, что эти компоненты будут качественные. На фоне сокращения выбора поставщиков эти сложности и проявляются, мы видим больше отзывных кампаний. Конечно, это плохо, но – такова жизнь. То, что «АвтоВАЗ» не замалчивает проблемы, это хорошая корпоративная практика. Неполадки будут отрегулированы и устранены», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее «АвтоВАЗ» проверял жалобы владельцев Lada Largus на трудности с вращением рулевого колеса. Из-за этого продажи новых автомобилей данной марки в дилерских сетях временно ограничили. Всем клиентам, которые столкнулись с такими проблемами, проводят гарантийный ремонт.
До этого владельцы Lada Iskra столкнулись с отказом электроники. Они жаловались, что спустя месяц эксплуатации в автомобиле перестают работать обогрев, омыватель лобового стекла, задний парктроник и система ESP. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», причина в том, что в «АвтоВАЗе» перепутали предохранители при сборке.
