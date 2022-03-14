«Немаленький должок»: Экс-глава ЦБ призвал Россию отсрочить выплаты по госдолгу
России грозит кросс-дефолт, если он настигнет страну, то придется выплатить весь госдолг сразу, заявил НСН Сергей Дубинин.
Россия обязана провести переговоры об отсрочке по госдолгу из-за заморозки золотовалютных резервов, также необходимо собрать встречу держателей государственных облигаций и предложить им компромиссное решение ситуации, стране заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» 13 марта заявил, что РФ будет выплачивать госдолг в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы. Силуанов также признался, что возникли проблемы исполнения долговых обязательств. При этом 14 марта Минфин заявил, что обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг будут исполняться в полном объеме.
«Государственный долг относительно небольшой, порядка 40 млрд долларов. Долг не в рублях, а именно в валюте. Сейчас наступает время платежей по отдельным займам. Есть понятие кросс-дефолт – это когда ты не обслуживаешь один маленький должок, то все остальные долги могут предъявить тебе единовременно, то есть все 40 млрд долларов. Это не сделает хуже для страны, потому что мы и так уже имеем девальвацию рубля и все последствия санкций. Но опять же, это вопрос юридический, из этого будет очень сложно выходить. Придется вести тяжелые переговоры о том, что делать с этим долгом и почему он не обслуживался. Так, переговоры необходимо начать немедленно, следует договориться об отсрочке. Надо собирать клуб держателей государственных облигаций и предложить им какое-то компромиссное решение», - сказал Дубинин.
Также экс-глава Центробанка напомнил и про предприятия, которые имеют долговые обязательства перед контрагентами. По его словам, в условиях жестких санкций Банк России обязан сделать определенные исключения для бизнеса.
«Предприятия столкнулись с тем, что им грозит дефолт по обязательствам, они не могут обслуживать свои долги, поскольку есть запрет перевода валюты для каких-либо платежей. Центральный банк просто обязан будет сделать исключение для бизнеса. Как-то придется рассматривать каждый случай для того, чтобы они могли расплачиваться по этим долгам. Считаю, что это разумно, чтобы не ставить на международном уровне нашу корпорацию в ситуацию банкротства. Очень трудно будет юридически выбираться из этих банкнотных обстоятельств», - резюмировал Дубинин.
Ранее экономист Денис Ракша в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что дефолт по валютным обязательствам не является синонимом всего плохого, что есть в экономике. При этом, по его словам, ослабление российской валюты будет неизбежным.
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