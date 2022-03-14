«Немаленький должок»: Экс-глава ЦБ призвал Россию отсрочить выплаты по госдолгу

Глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» 13 марта заявил, что РФ будет выплачивать госдолг в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы. Силуанов также признался, что возникли проблемы исполнения долговых обязательств. При этом 14 марта Минфин заявил, что обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг будут исполняться в полном объеме.

«Государственный долг относительно небольшой, порядка 40 млрд долларов. Долг не в рублях, а именно в валюте. Сейчас наступает время платежей по отдельным займам. Есть понятие кросс-дефолт – это когда ты не обслуживаешь один маленький должок, то все остальные долги могут предъявить тебе единовременно, то есть все 40 млрд долларов. Это не сделает хуже для страны, потому что мы и так уже имеем девальвацию рубля и все последствия санкций. Но опять же, это вопрос юридический, из этого будет очень сложно выходить. Придется вести тяжелые переговоры о том, что делать с этим долгом и почему он не обслуживался. Так, переговоры необходимо начать немедленно, следует договориться об отсрочке. Надо собирать клуб держателей государственных облигаций и предложить им какое-то компромиссное решение», - сказал Дубинин.