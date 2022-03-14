Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте
Министерство финансов РФ утвердило временный порядок выплат по государственным долговым обязательствами в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметили в Минфине, обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг РФ будут исполняться своевременно и в полном объеме. Для этого ведомство намерено давать платежные поручения банкам-агентам.
При этом фактическая возможность выплат в валюте в сроки, предусмотренные документами при эмиссии, будет зависеть от ограничений на возможности российских властей распоряжаться средствами на валютных счетах, пишут Известия.
По словам главы Минфина Антона Силуанова, у России есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств.
«Заморозку валютных счетов Банка России и Правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований. Мы готовы также проводить оплаты и в рублях по курсу Банка России на дату платежа», — подчеркнул министр.
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