Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте

Как отметили в Минфине, обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг РФ будут исполняться своевременно и в полном объеме. Для этого ведомство намерено давать платежные поручения банкам-агентам.

При этом фактическая возможность выплат в валюте в сроки, предусмотренные документами при эмиссии, будет зависеть от ограничений на возможности российских властей распоряжаться средствами на валютных счетах, пишут Известия.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, у России есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств.

«Заморозку валютных счетов Банка России и Правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований. Мы готовы также проводить оплаты и в рублях по курсу Банка России на дату платежа», — подчеркнул министр.

