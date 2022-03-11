ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу наличных долларов

ЦБ РФ запретил банкам брать комиссию за выдачу наличных долларов физическим лицам. Об этом сообщает регулятор.

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Такое решение было принято советом директоров ЦБ. Мера будет действовать до 9 сентября текущего года.

Отмечается, что комиссия запрещается вне зависимости от валюты счета или вклада. Для банков, получившие комиссию с 9 марта, выделен трехдневный срок для ее возврата клиенту после получения от него соответствующего заявления.



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