«Нефтяной PR»: США отменили энергосанкции против России из-за роста цен на бензин
Американские чиновники связывают отмену энергетических санкций Вашингтона против Москвы с опасением роста стоимости бензина на фоне подорожания топлива в России.
Американские СМИ заявили, что США введут энергетические санкции против России только в крайнем случае. При этом, некоторые представители Вашингтона все же считают, что санкции против энергосферы РФ необходимы, так как без них меры «сдерживания» Москвы будут недостаточными.
Ранее в США собирались ввести против России пакет санкций. Сообщалось, что они могут заключаться в ряде ограничений для ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и инвесторов, в приостановлении работы по сделкам с суверенным долгом, в ограничениях конвертации рублей в валюту, а также в отключении нашей страны от системы платежей SWIFT. При этом отмечалось, что новые санкции могут быть введены в качестве защитной меры Украины, в случае, если Россия нападет на нее.
Впрочем, как всегда и бывает, угрозы США поутихли после онлайн-встречи президентов России и США – Владимира Путина и Джо Байдена. Вашингтон убрал из проекта оборонного бюджета санкции против «Северного потока - 2», а также меры, направленные против облигаций РФ и «окружения Путина».
В ответ на это, в США президента Байдена посчитали «слабаком» и отметили, что отменой санкций он «сдался Путину». При этом, предположительно, такое «потепление» со стороны Белого дома связано с ростом цен на бензин в России, которые могут повлиять как на всю мировую экономику, так и на стоимость топлива в самих Штатах.
По данным портала Рetrolplus.ru, цены на бензин марки АИ-92 сейчас составляют 46,89 рублей за один литр, на АИ-95 - 51,90 рублей, ДТ - 52,45 рублей. Самой дорогой маркой является АИ-98. Стоимость ее топлива составляет 60,24 рубля за литр.
Ранее рост цен на бензин в разных регионах России подтвердили и в Кремле. При этом, насколько сильно увеличилась его стоимость, там не сказали.
По данным Росстата, по состоянию на 6 декабря, с начала 2021 года цена на бензин в России увеличилась на 9,3%, что превысило инфляцию за тот же период, которая составила 7,57%.
Самый ощутимый скачек произошел в Краснодаре. Там цены на бензин выросли на 1%. В Уфе и Якутске - на 0,8%, в Волгограде и Салехарде - на 0,9%, в Москве и Санкт-Петербурге - на 0,4%.
Ранее, после объявления администрации Байдена о распечатывании запасов, стоимость европейского сорта нефти Brent превысила $80 за баррель. Позже она сократилась до $78,75 за баррель.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал такие действия США «пиар-акцией».
«Демократы в США выступают за потребителей нефти, поэтому им важны низкие цены на нефть для того, чтобы низкие цены на топливо были на внутреннем рынке. А республиканцы за производителей, поэтому они, наоборот, старались увеличить цены на нефть, чтобы было больше рентабельных проектов внутри США. Поэтому такая разница и логична, что Байден пытается цены на нефть снизить», - отметил он.
Ранее он говорил, что в 2022 году рост цен на топливо в России, скорее всего, не превысит инфляцию.
По состоянию на 8 декабря, стоимость нефти Brent составила почти $ 76 за баррель.
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