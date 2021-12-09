«Нефтяной PR»: США отменили энергосанкции против России из-за роста цен на бензин

Американские СМИ заявили, что США введут энергетические санкции против России только в крайнем случае. При этом, некоторые представители Вашингтона все же считают, что санкции против энергосферы РФ необходимы, так как без них меры «сдерживания» Москвы будут недостаточными.

Ранее в США собирались ввести против России пакет санкций. Сообщалось, что они могут заключаться в ряде ограничений для ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и инвесторов, в приостановлении работы по сделкам с суверенным долгом, в ограничениях конвертации рублей в валюту, а также в отключении нашей страны от системы платежей SWIFT. При этом отмечалось, что новые санкции могут быть введены в качестве защитной меры Украины, в случае, если Россия нападет на нее.

Впрочем, как всегда и бывает, угрозы США поутихли после онлайн-встречи президентов России и США – Владимира Путина и Джо Байдена. Вашингтон убрал из проекта оборонного бюджета санкции против «Северного потока - 2», а также меры, направленные против облигаций РФ и «окружения Путина».