«Пиар-акция»: В России оценили попытки Байдена сбить цены на нефть
Цены могут снизиться, но сокращения до $50-60 за баррель не произойдет, заявил аналитик Игорь Юшков.
Решение президента США Джо Байдена продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны является пиар-акцией, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Решение о высвобождении такого количества баррелей нефти было принято в целях снижения цен на топливо, а также для сбалансирования спроса и предложения после пандемии.
«Колебания будут вокруг 80 долларов за баррель, не более. Демократы в США выступают за потребителей нефти, поэтому им важны низкие цены на нефть для того, чтобы низкие цены на топливо были на внутреннем рынке. А республиканцы за производителей, поэтому они, наоборот, старались увеличить цены на нефть, чтобы было больше рентабельных проектов внутри США. Поэтому такая разница и логична, что Байден пытается цены на нефть снизить», - резюмировал Юшков.
После объявления администрации Байдена о распечатывании запасов цена европейского сорта нефти Brent подскочила на доллар и превысила $80 за баррель. Затем цена ушла к отметке $78,75 за баррель.
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