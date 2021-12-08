Темпы роста цен на бензин в России стали максимальными с 2018 года
Бензин и дизельное топливо в России подорожали, темпы роста стоимости бензина стали самыми высокими с 2018 года. На фоне увеличивающихся розничных цен растет спрос на топливо, который уже превысил допандемийный уровень, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, на 29 ноября цены на топливо в среднем с начала года увеличились на 8,5%, при этом накопленная инфляция составила 7,5%. В 2018 году цены увеличились на 9,4%, и правительство приняло решения о создании демпферного механизма для компенсации компаниям части потерь от сдерживания цен и замедления их роста.
Однако к концу года общий рост цен на заправках может упасть ниже отметки 8%: цены на бензин в оптовом звене уже вернулись к уровню начала года на фоне низкого спроса в зимний сезон и сокращения экспортной альтернативы. В то же время зимнее дизельное топливо дорожает, его стоимость в оптовом звене приблизилась к максимальным 64 тысячам рублей за тонну.
При этом спрос на топливо вырос более чем на 4% по сравнением с 2019 годом. По данным Минэнерго, за 11 месяцев нынешнего года на внутренний рынок уже поставили 33,3 млн тонн бензина — на 1,5 млн т (4,7%) больше, чем в аналогичный период допандемийного года — и 35,9 млн т дизтоплива, что на 1,4 млн т (4%) больше показателей 2019 года.
Министерство отмечает, что спрос полностью восстановился вслед за ростом экономической активности, и прогнозируют, что спрос на топливо на внутреннем рынке продолжит расти, в том числе за счет повышения его качеств и борьбы с суррогатами.
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