Участок трассы М-1 «Беларусь» в Подмосковье станет платным

Как отмечает издание, проезд по участку 45-66 километр для водителей легковых автомобилей обойдется в 100-120 рублей, для тяжелых грузовиков — в 330 рублей. При этом автомобилисты могут оформить абонемент на 90 дней и сэкономить до трети от тарифа (4,7 рубля за километр в будни, 5,7 рубля в выходные). Для легковушек 15 поездок по абонементу будут стоит 1,44 тысячи рублей, 50 поездок — 3,5 тысячи.

Платный участок можно объехать по бесплатным дублерам дороги.

Управляющая трассой М-1 компания «Автодор» в конце прошлого года завершила реконструкцию участка с 33 по 66 километр, расширив его до шести полос и построив с двух сторон бесплатные дублеры с левыми поворотами и более низкой разрешенной скоростью. Кроме того, на реконструированном отрезке обустроили девять пешеходных переходов и развязку на пересечении М-1 с дорогой Кубинка - Наро-Фоминск.

