Участок трассы М-1 «Беларусь» в Подмосковье станет платным

Проезд по участку трассы М-1 «Беларусь» от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до Кубинки станет платным с 11 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании «Автодор».

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Как отмечает издание, проезд по участку 45-66 километр для водителей легковых автомобилей обойдется в 100-120 рублей, для тяжелых грузовиков — в 330 рублей. При этом автомобилисты могут оформить абонемент на 90 дней и сэкономить до трети от тарифа (4,7 рубля за километр в будни, 5,7 рубля в выходные). Для легковушек 15 поездок по абонементу будут стоит 1,44 тысячи рублей, 50 поездок — 3,5 тысячи.

Платный участок можно объехать по бесплатным дублерам дороги.

Управляющая трассой М-1 компания «Автодор» в конце прошлого года завершила реконструкцию участка с 33 по 66 километр, расширив его до шести полос и построив с двух сторон бесплатные дублеры с левыми поворотами и более низкой разрешенной скоростью. Кроме того, на реконструированном отрезке обустроили девять пешеходных переходов и развязку на пересечении М-1 с дорогой Кубинка - Наро-Фоминск.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:Московская ОбластьТрассаДороги
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