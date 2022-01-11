Участок трассы М-1 «Беларусь» в Подмосковье станет платным
Проезд по участку трассы М-1 «Беларусь» от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до Кубинки станет платным с 11 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании «Автодор».
Как отмечает издание, проезд по участку 45-66 километр для водителей легковых автомобилей обойдется в 100-120 рублей, для тяжелых грузовиков — в 330 рублей. При этом автомобилисты могут оформить абонемент на 90 дней и сэкономить до трети от тарифа (4,7 рубля за километр в будни, 5,7 рубля в выходные). Для легковушек 15 поездок по абонементу будут стоит 1,44 тысячи рублей, 50 поездок — 3,5 тысячи.
Платный участок можно объехать по бесплатным дублерам дороги.
Управляющая трассой М-1 компания «Автодор» в конце прошлого года завершила реконструкцию участка с 33 по 66 километр, расширив его до шести полос и построив с двух сторон бесплатные дублеры с левыми поворотами и более низкой разрешенной скоростью. Кроме того, на реконструированном отрезке обустроили девять пешеходных переходов и развязку на пересечении М-1 с дорогой Кубинка - Наро-Фоминск.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+15 830 / сут.
Умерли
317 тыс.+741 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+19 890 / сут.
- СМИ: В Латвии задержали двоих подозреваемых в сотрудничестве с военной разведкой России
- Таксист в Севастополе ударил пассажирку из-за спора о гендерном неравенстве
- Генконсульство России приостановило регистрацию на эвакуационные рейсы из Казахстана
- Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
- Захарова заявила о готовности к дальнейшей работе РФ и США по гарантиям безопасности
- Участок трассы М-1 «Беларусь» в Подмосковье станет платным
- Тренера Татьяну Тарасову вновь госпитализировали
- Американские ученые обнаружили у кошек потенциально опасный для человека коронавирус
- Президент Казахстана Токаев ввел пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам
- Эксперт заявил о бесполезности борьбы США с «Северным потоком-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru