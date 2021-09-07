Власти Подмосковья назвали преимущества ремонта дороги в Жуковском

Ремонт дороги в Жуковском сократит время в пути по улице Туполева до 10 минут, а до Новорязанского шоссе можно будет добраться за 15-20 мин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время на пересечении ул. Туполева и Туполевского шоссе до моста через р. Хрипань наблюдаются пробки 7-9 баллов. Расширение полос призвано значительно сократить время автомобилистов в дорожных пробках, отмечает «»Радио 1».

По данным пресс-службы, во вторник место ремонтных работ посетил губернатор региона Андрей Воробьев.

