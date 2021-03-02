Reuters: США могут ввести антироссийские санкции 2 марта
Новые ограничительные меры против России из-за ситуации с Алексеем Навальным могут ввести уже 2 марта, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Ожидается, что американские власти будет действовать в рамках указов 13661, изданного после референдума в Крыму и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года.
Тем временем, члены ЕС начали оформление санкций против россиян, причастных к аресту Алексея Навального.
Политолог Александр Рар в эфире НСН выразил уверенность, что эти санкции будут символическими и безболезненными для России.
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