Reuters: США могут ввести антироссийские санкции 2 марта

Новые ограничительные меры против России из-за ситуации с Алексеем Навальным могут ввести уже 2 марта, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что американские власти будет действовать в рамках указов 13661, изданного после референдума в Крыму и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года.