Рябков призвал Россию избавиться от «ядовитого» доллара
России необходимы новые меры, направленные на изоляцию страны от американской финансовой системы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с агентством Bloomberg.
Как отметил дипломат, страна должна сократить роль доллара в любых операциях и избавиться «от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий».
Рябков не уточнил, какие именно меры необходимы, и напомнил, что министерство иностранных дел не отвечает за действия в сфере экономики.
Замглавы МИД подчеркнул, что подобные шаги связаны в первую очередь с намерениями Соединенных Штатов расширить санкции против России. Дипломат напомнил, что ограничения Вашингтона за последние несколько лет затронули ряд банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, официальных лиц и предпринимателей страны.
Кроме того, по мнению Рябкова, российско-американские отношения сегодня отличаются большим накалом, чем во времена СССР.
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