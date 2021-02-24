Рябков призвал Россию избавиться от «ядовитого» доллара

Как отметил дипломат, страна должна сократить роль доллара в любых операциях и избавиться «от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий».

Рябков не уточнил, какие именно меры необходимы, и напомнил, что министерство иностранных дел не отвечает за действия в сфере экономики.

Замглавы МИД подчеркнул, что подобные шаги связаны в первую очередь с намерениями Соединенных Штатов расширить санкции против России. Дипломат напомнил, что ограничения Вашингтона за последние несколько лет затронули ряд банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, официальных лиц и предпринимателей страны.

Кроме того, по мнению Рябкова, российско-американские отношения сегодня отличаются большим накалом, чем во времена СССР.

