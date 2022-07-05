«Минфин или спекулянты?» Кто стоит за взлетом курса доллара

Минфин РФ может обрушить курс национальной валюты до 70 рублей за доллар, однако на ценах это не скажется, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Ранее во вторник в ходе торгов на Мосбирже курс доллара поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня.