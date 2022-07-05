«Минфин или спекулянты?» Кто стоит за взлетом курса доллара
Если американская валюта «будет жить» в районе 60-70 рублей, - это плановая девальвация, если упадет до 55 рублей – атака спекулянтов, сказал в эфире НСН Дмитрий Голубовский.
Минфин РФ может обрушить курс национальной валюты до 70 рублей за доллар, однако на ценах это не скажется, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Ранее во вторник в ходе торгов на Мосбирже курс доллара поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня.
«Правительство предупреждало, что июньский курс крайне неприятный и оно предпримет меры для его ослабления. Насколько я понимаю Белоусова (первый вице-премьер Андрей Белоусов – прим. НСН), который был больше всего недоволен валютным курсом, его устроит курс, как минимум, выше 60 рублей за доллар. Ослабление рубля может некоторое время продолжиться, курс стабилизируется в диапазоне 60-70 и там начнет жить», - сказал Голубовский.
По его мнению, ослабление рубля может быть следствием действий Минфина либо спекулянтов. Во втором случае доллар опять упадет до 55 рублей.
«Это могут быть интервенции против рубля, которые осуществляет Минфин в рамках какого-то своего нового бюджетного правила. Однако этот взлет может быть спровоцирован и спекулянтами, - вполне достаточно физических лиц с большим объемом кэша. Если это спекулятивная активность, скорее всего, сейчас мы увидим достаточно сильный откат. Если рубль начнет двигаться с 60 рублей в район 55, значит это спекулятивная атака. Если он закрепится на этих уровнях, значит, это плановая девальвация в интересах бюджета», - предположил эксперт.
При этом Голубовский привал россиян не волноваться из-за возможного роста цен.
«Это никак не скажется на ценах, потому что у нас внутренний рынок уже оторвался от валютного курса. Может быть, какие-то цены на импорт, который легко ввести в Россию, будут расти. Но я не уверен, что импортеры отыгрывали снижением цен этот провал ниже 50, и не думаю, что у них будет повод их поднимать. Эти резкие движения не будут отражаться на ценах», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков говорил НСН, что к концу года курс доллара может достигнуть 70 рублей.
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