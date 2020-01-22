Политологи о составе и перспективах правительства «молодых технократов» Мишустина

Сильнейший с 1991 года

Экс-советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Олег Матвейчев в беседе с НСН заявил, что не видит слабых назначений в новом правительстве.

«Люди, которые хорошо работали в предшествующем правительстве, остались. Это хорошо. Смены ради смены нет. Может быть, слабости проявятся через полгода-год, и можно будет какую-то оценку дать. Сейчас пока это самый сильный кабинет министров за всю историю России с 1991 года», - считает политолог.

Он также отметил, что в новом правительстве много так называемых «молодых технократов». В частности, в кабмин пришли четыре человека из «школы губернаторов» - запущенной в 2017 году РАНХиГС программы развития кадрового управленческого резерва.

«Кстати, Мишустин – это человек, который работал в этой программе – губернаторской школе – наставником, и в конкурсе «Лидеры России» тоже был наставником. То есть он активно в эту кадровую историю вовлечён», - отметил Матвейчев.

Ещё 5-7 человек из «школы губернаторов» работают на постах замминистра. Присутствие молодых технократов означает, что правительство будет идти в ногу со временем, прогнозирует политолог.

Матвейчев также придал большое значение смене первого вице-премьера.

«Основная знаковая вещь – то, что Силуанов из финансового блока перестал быть вице-премьером и опущен на своё бухгалтерское место. Бухгалтерия должна знать своё место, она не должна рулить всем. А у нас финансисты, к сожалению, рулили всем, и Минфин – это было главное министерство, которое что-либо разрешало или не разрешало. Это неправильно. Ставший вице-премьером Белоусов - не монетарист, это человек, который активно отстаивает роль государства в экономике. И он будет определять стратегическую политику. Это знаковое событие. Надеемся, что это правительство будет обеспечивать экономический рост», - сказал он НСН.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с НСН отметил блоковый характер замен и компетенции новых членов кабмина.

«Мы уже два раза обожглись на правительствах 2012 и 2017 годов, и по итогам их деятельности стало понятно, что нужно менять целыми блоками. В результате микроэкономический и социальный блоки были заменены практически полностью. На позиции пришли люди, которых рекомендовали Владимиру Путину как действенных профессионалов. Таковыми они, по сути, и являются. Новые лица в правительстве – это люди из отраслей, которые знают ситуацию изнутри, знают проблемы, знакомы с функционалом и обладают, судя по их бэкграунду, необходимыми компетенциями», - считает он.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв назвал новый состав правительства сбалансированным и добавил, что приходом новых министров могут быть связаны новые надежды.

«Можно ожидать повышения эффективности и качества управления, большей организованности, открытости. Но это правительство – преемник предыдущего. Главный вопрос, будет ли возможность за счет роста экономики брать на себя дополнительные социальные обязательства», - сказал НСН политолог.

Борьба с инерцией и поиск денег

Политологи отмечают, что новым министрам предстоит отчасти решать те же проблемы, что и их предшественникам. Неплохие профессионалы были и в предыдущем правительстве – например, Вероника Скворцова, но не справились и они, отмечает Мухин.

«Им [новым членам кабмина. - Ред.] придется преодолевать ведомственную инертность, с которой столкнулись их предыдущие коллеги, и которую они не смогли преодолеть. На этот вызов им придётся ответить. Улучшает их ситуацию то, что у них есть определённый карт-бланш от премьер-министра и президента, ухудшает ситуацию то, что они не являются политическими тяжеловесами. Им будет достаточно сложно работать с командами», - сказал гендиректор Центра политической информации.

Пример Скворцовой привёл и Калачёв, отметив, что главной темой станет поиск средств на социальные обязательства: оптимизация в здравоохранении – следствие урезания бюджетов.

«Главный вопрос, наверное, будет к самому премьеру Мишустину и первому вице-премьеру Белоусову. Как изменится макроэкономическая политика, монетарная политика? Будет ли государство больше тратить на социалку, будет ли стимулировать потребительский спрос? За чей счёт будет банкет? Белоусов, например, запомнился предложением о взыскании 500 миллиардов с крупных компаний на социальные расходы. Возрастёт ли социальная нагрузка на бизнес, возьмёт ли бизнес на себя социальные обязательства, будут ли предусмотрены какие-то параметры бюджета», - перечислил свои вопросы к новому кабмину руководитель «Политической экспертной группы».

Что впереди

Опрошенные НСН эксперты пока осторожно высказываются о перспективах работы членов правительства Мишустина.

«Насколько они освоятся в новом для себя амплуа и насколько они смогут встроиться в выполнение нацпроектов, покажет только время», - считает политолог Мухин.

Экс-советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Олег Матвейчев настроен оптимистично. В беседе с НСН он положительно высказался о перспективах новых министров социального и экономического блока, упомянув также приход в кабмин людей из эффективной команды мэра Москвы Сергея Собянина (вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономики Максим Решетников).

«Надеюсь, что хуже с новыми министрами не будет, и что каждый сможет внести в работу своего министерства что-то новое с точки зрения организованности, дисциплины, повышения ответственности, улучшения качества работы и большей эффективности в бюджетных расходах. Но чудес я бы не ждал», - отметил со своей стороны Константин Калачёв.

В пресс-центре НСН в среду прошла пресс-конференция на тему: «Повлияют ли смена правительства и поправки в Конституцию на курс рубля». Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский отметил, что пока новый премьер - министр полностью поддерживает курс прежнего правительства.