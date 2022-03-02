Ступор или «штопор»? Финансист предупредил ЦБ о «точке невозврата» без фондовых торгов

Финансист также подчеркнул, что действия Центробанка можно расценивать, как лишение права собственности на активы.

«Мы видим, что происходит с ценами на российские акции. Некоторые бумаги, например, расписки на акции Сбера, рухнули больше, чем в 20 раз за четыре месяца. В данном случае всех акционеров и владельцев ценных бумаг лишили права на распоряжение своим имуществом. Это уже перебор. Это то же самое, если бы россиян лишили права продать свою машину или квартиру. Это серьезный сигнал», - отметил Левченко.

Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции на территории Украины. После начала военной операции страны Запада осудили Россию и ввели санкции против нее. Так, отдельные российские банки отключили от системы межбанковского обмена информацией SWIFT. Кроме того, ЕС, США и Япония заморозили активы Банка России и ввели персональные санкции против чиновников, политиков и бизнесменов. В ответ на санкции Путин, в частности, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.

