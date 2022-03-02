Ступор или «штопор»? Финансист предупредил ЦБ о «точке невозврата» без фондовых торгов
Отказываясь разрешить торги ценными бумагами, Центробанк искусственно загоняет экономику страны в состояние спазма, заявил НСН Владимир Левченко.
Руководство Центробанка находится в состоянии аффекта из-за введения санкций против России, но в стране необходимо открывать торги, иначе российская экономика пройдет точку невозврата, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Центробанк заявил, что не станет возобновлять 2 марта торги на Московской бирже на фондовом рынке. Торги в этой секции не проводятся с понедельника 28 февраля на фоне российской операции на Украине и последовавших санкций.
«Люди, которые там принимают решения, находятся в состоянии ступора. Что бы они не делали, получается только хуже. Судя по их действиям, они находятся чуть ни не в состоянии аффекта. Это как обезьяна с гранатой, невозможно предсказать, что у них внутри там замкнет. Надо, безусловно, менять руководство Центрального банка и призывать к ответу за подобные действия. Надо открывать торги, чем раньше, тем лучше. Центральный банк искусственно загоняет экономику в состояние спазма. Чем дольше ЦБ будет действовать по такому принципу, тем быстрее будет пройдена точка невозврата», - сказал Левченко.
По его словам, Центробанк на протяжении многих лет сам «загонял людей» на фондовый рынок. Левченко отметил, что регулятор категорически отказывается объяснять гражданам свои действия.
«У Центрального банка вообще весьма своеобразная логика действий. В них красной нитью проходит совершенно невероятный когнитивный диссонанс. С одной стороны, мы видели, как людей загоняли в течение многих лет на фондовый рынок удержанием отрицательных реальных процентных ставок в нашей стране. Естественно, люди видели инфляцию, понимали, что деньги на вкладах в реальном выражении обесцениваются. Чего ждет Центральный банк? Он категорически отказывается разъяснить людям», - сказал Левченко.
Финансист также подчеркнул, что действия Центробанка можно расценивать, как лишение права собственности на активы.
«Мы видим, что происходит с ценами на российские акции. Некоторые бумаги, например, расписки на акции Сбера, рухнули больше, чем в 20 раз за четыре месяца. В данном случае всех акционеров и владельцев ценных бумаг лишили права на распоряжение своим имуществом. Это уже перебор. Это то же самое, если бы россиян лишили права продать свою машину или квартиру. Это серьезный сигнал», - отметил Левченко.
Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции на территории Украины. После начала военной операции страны Запада осудили Россию и ввели санкции против нее. Так, отдельные российские банки отключили от системы межбанковского обмена информацией SWIFT. Кроме того, ЕС, США и Япония заморозили активы Банка России и ввели персональные санкции против чиновников, политиков и бизнесменов. В ответ на санкции Путин, в частности, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.
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